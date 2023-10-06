Advertisement
Ini Asal Usul Nama Burung Gereja

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |06:00 WIB
Ini Asal Usul Nama Burung Gereja
Asal usul nama burung gereja (Foto: Freepik)
JAKARTABurung gereja adalah burung berukuran sedang yang biasanya memiliki bulu berwarna abu-abu dengan bulu leher yang memanjang. Mengapa namanya burung gereja?

Burung gereja, yang juga dikenal sebagai merpati kota atau pigeon, adalah salah satu makhluk yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan perkotaan. Mereka mendiami atap-atap, menara, dan taman kota, menciptakan pemandangan yang khas dari kota-kota di seluruh dunia.

Namun, apa yang sebenarnya ada di balik nama burung gereja? Bagaimana burung ini menjadi dikenal dengan sebutan tersebut? Berikut kita akan simak ulasannya berikut ini. Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (7/10/2023) nama burung gereja mungkin berasal dari beberapa alasan di antaranya :

1. Kemiripan dengan bangunan gereja

Burung gereja sering kali ditemukan berdiam di bangunan gereja, termasuk menetap di menara atau atap gereja. Kebiasaan ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa mereka disebut "burung gereja."

2. Hubungan historis dengan gereja

Selama berabad-abad, burung gereja seringkali diasosiasikan dengan bangunan gereja dan kuil. Mereka mungkin sering terlihat di sekitar gereja karena bangunan ini menyediakan tempat perlindungan yang baik.

3. Penyebaran di daerah perkotaan

Burung gereja adalah salah satu jenis burung yang sangat umum ditemui di lingkungan perkotaan. Mereka sering kali berkelompok dan berkumpul di daerah perkotaan, termasuk di dekat gereja-gereja, yang mungkin juga memberikan kontribusi terhadap nama mereka.

