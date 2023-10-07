Daftar Artis Indonesia yang Kuliah di Malaysia

Artis Indonesia yang kuliah di Malaysia (Foto: Study in Malaysia)

JAKARTA - Artis Indonesia yang kuliah di Malaysia, memilih kampus yang dekat dari Indonesia. Sejumlah selebriti memilih kampus di negeri jiran dengan jurusan yang berbeda.

Menurut US News, dikutip Sabtu (7/10/2023), universitas-universitas di Malaysia ini diberi peringkat secara numerik berdasarkan posisi mereka dalam pemeringkatan Universitas Global Terbaik secara keseluruhan. Kampus dievaluasi berdasarkan kinerja penelitian dan penilaian mereka oleh anggota komunitas akademis di seluruh dunia dan di Asia.

BACA JUGA:

Ini adalah universitas global terbaik di Malaysia. Pertama adalah Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi Petronas.

Lalu siapa dan di mana artis Indonesia yang memilih kuliah di Malaysia? Apa jurusan yang diambil?

BACA JUGA:

Artis Indonesia yang Kuliah di Malaysia

1. Acha Septriasa

Acha Septriasa merupakan lulusan Limkokwing University of Creative Technology, Malaysia. Dia menempuh pendidikan sarjana di bidang Mass Communication.

Limkokwing University of Creative Technology adalah kampus multikultural yang menyediakan berbagai program pendidikan. Tak hanya berjenjang sarjana, kampus ini menggelar program S2, S3, studi bahasa, hingga kursus profesional.

Di tengah kesibukan kuliah, aktris yang terkenal akan perannya di film “Heart” ini terus berkarya. Kala itu, Acha tercatat sempat berakting untuk film “In the Name of Love”.

Acha menempuh pendidikan Mass Communication lantaran ingin mendalami pekerjaan di belakang layar. Acha berniat menggali dan mengasah kemampuan menulis naskah film dan penyutradaraannya.