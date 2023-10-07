Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Artis Indonesia yang Kuliah di Malaysia

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:39 WIB
Daftar Artis Indonesia yang Kuliah di Malaysia
Artis Indonesia yang kuliah di Malaysia (Foto: Study in Malaysia)
A
A
A

JAKARTA -  Artis Indonesia yang kuliah di Malaysia, memilih kampus yang dekat dari Indonesia. Sejumlah selebriti memilih kampus di negeri jiran dengan jurusan yang berbeda.

Menurut US News, dikutip Sabtu (7/10/2023), universitas-universitas di Malaysia ini diberi peringkat secara numerik berdasarkan posisi mereka dalam pemeringkatan Universitas Global Terbaik secara keseluruhan. Kampus dievaluasi berdasarkan kinerja penelitian dan penilaian mereka oleh anggota komunitas akademis di seluruh dunia dan di Asia.

 BACA JUGA:

Ini adalah universitas global terbaik di Malaysia. Pertama adalah Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi Petronas. 

Lalu siapa dan di mana artis Indonesia yang memilih kuliah di Malaysia? Apa jurusan yang diambil?

 BACA JUGA:

Artis Indonesia yang Kuliah di Malaysia

1. Acha Septriasa

 

Acha Septriasa merupakan lulusan Limkokwing University of Creative Technology, Malaysia. Dia menempuh pendidikan sarjana di bidang Mass Communication.

Limkokwing University of Creative Technology adalah kampus multikultural yang menyediakan berbagai program pendidikan. Tak hanya berjenjang sarjana, kampus ini menggelar program S2, S3, studi bahasa, hingga kursus profesional.

Di tengah kesibukan kuliah, aktris yang terkenal akan perannya di film “Heart” ini terus berkarya. Kala itu, Acha tercatat sempat berakting untuk film “In the Name of Love”.

Acha menempuh pendidikan Mass Communication lantaran ingin mendalami pekerjaan di belakang layar. Acha berniat menggali dan mengasah kemampuan menulis naskah film dan penyutradaraannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/624/3148312/momen_haru_kelulusan_sydney_anak_cut_tari_yang_tampil_cantik_dengan_brukat_cokelat-CdAU_large.jpg
Momen Haru Kelulusan Sydney, Anak Cut Tari yang Tampil Cantik dengan Brukat Cokelat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/65/2935692/5-idol-k-pop-ini-ternyata-lulusan-jurusan-teknik-ada-song-joong-ki-wBoKx8V6OS.jpg
5 Idol K-Pop Ini Ternyata Lulusan Jurusan Teknik, Ada Song Joong-ki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932083/tina-toon-ternyata-punya-2-gelar-sarjana-jadi-wisudawan-kehormatan-di-universitas-terbuka-THY1dYvVWt.jpg
Tina Toon Ternyata Punya 2 Gelar Sarjana, Jadi Wisudawan Kehormatan di Universitas Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/65/2926716/riwayat-pendidikan-nafa-urbach-ramai-kasus-penggunaan-obat-keras-qiRDMQJLB2.jpg
Riwayat Pendidikan Nafa Urbach, Ramai Kasus Penggunaan Obat Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/65/2925525/riwayat-pendidikan-teuku-ryan-suami-ria-ricis-yang-baru-lulus-s2-zLT46Gnr0t.jpg
Riwayat Pendidikan Teuku Ryan, Suami Ria Ricis yang Baru Lulus S2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/65/2925190/riwayat-pendidikan-ria-ricis-istri-teuku-ryan-kuliah-selama-7-tahun-zTZWmVWYHr.jpg
Riwayat Pendidikan Ria Ricis Istri Teuku Ryan, Kuliah Selama 7 Tahun
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement