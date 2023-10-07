Apakah Burung Gereja Sama dengan Burung Pipit?

JAKARTA - Aneka jenis burung salah satunya adalah burung gereja. Burung gereja juga seringkali dianggap sama dengan burung pipit. Apakah keduanya jenis burung yang sama?

Dalam laman Kementerian Hidup dan Kehutanan, dikutip Minggu (7/10/2023), burung gereja memang sering disamakan dengan burung pipit. Banyak orang menyebut burung ini masih keluarga burung pipit.

Ternyata keduanya berbeda. Famili burung gereja adalah Passeridae, tidak sama dengan burung pipit yang berfamili Estrildidae

Jika dilihat sekilas, burung pipit tampak sangat mirip dengan burung gereja yang sama-sama memiliki paruh pendek. Untuk membedakan antara burung gereja dan burung pipit dapat dilihat dari kepala dan tengkuknya yang berwarna coklat dan hitam di sekitar muka.

Ciri-ciri burung gereja

Disebut burung gereja karena ia berhabitat di halaman maupun atap gereja. Burung gereja tak jauh berbeda dengan burung pipit pada umumnya. Burung gereja jantan memiliki keunikan karena mampu mengeluarkan suara nyaring.

Pada umumnya burung gereja mendiami kota dalam jumlah cukup besar dengan hidup secara berkelompok. Disebut juga burung Pingai atau sejenis pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae.

Berukuran kecil tapi gemuk, warna bulu coklat-kelabu, ekornya pendek, dan memiliki paruh kuat yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Berukuran kurang lebih 12,5 – 4 cm.