Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Faktor Pemicu Anak Nekat Jadi Pelaku Bullying

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |21:04 WIB
Ini Faktor Pemicu Anak Nekat Jadi Pelaku Bullying
Orangtua dan guru didorong cegah bullying (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus bullying atau perundungan pada anak-anak semakin marak di Indonesia. Hal itu diperparah dengan kasus bullying yang dilakukan bocah SMP di Cilacap pada teman sekolahnya beberapa waktu lalu. Mengapa anak tega menganiaya temannya?

Ini pun menjadi fenomena yang memprihatinkan. Orangtua pun perlu mengambil sikap terkait fenomena bullying yang sering kali terjadi.

Sementara itu, anak yang menjadi pelaku bully di sekolah atau lingkungannya pun biasanya memiliki faktor pemicu. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak Nahar mengungkap salah satunya mengenai pola asuh yang tidak sesuai pada anak.

 BACA JUGA:

“Orangtua dan lingkungan rumah adalah tempat anak belajar melihat norma dan batasan. Jika anak tidak diajarkan bahwa kekerasan adalah hal yang keliru, dia tidak memiliki pemahaman tentang itu,” ungkap Nahar saat dihubungi dikutip Sabtu (7/10/2023).

Selain itu, ada pula beberapa faktor lainnya seperti pengaruh tontonan, dukungan dari teman sebaya hingga cara mengelola emosi yang kurang baik. Deretan faktor itu bisa membuat seorang anak menjadi perundung.

 BACA JUGA:

“Teman sebaya yang menjadi pendukung ataupun bystander bisa menimbulkan persepsi bahwa perilaku bullying adalah hal yang diterima secara sosial,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement