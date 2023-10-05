Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Alam Ganjar Anak Ganjar Pranowo yang Banjir Prestasi

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |17:25 WIB
Alam Ganjar Anak Ganjar Pranowo yang Banjir Prestasi
Alam Ganjar Anak Ganjar Pranowo yang Banjir Prestasi (Foto: Instagram)
JAKARTA - Anak semata wayang Ganjar Pranowo, Muhammad Zinedine Alam Ganjar akhir-akhir ini ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan publik.

Dirinya menjadi dikenal oleh publik setelah kerap diajak sang ayah untuk menghadiri sejumlah acara kenegaraan. Terlebih lagi ketika dirinya berhasil menjawab pertanyaan Rosi dengan jawaban yang cerdas. Kehadiran Alam Ganjar membuat banyak warganet penasaran mengenai sosok dirinya dan kegiatannya saat ini.

Saat ini, ia berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan mengambil jurusan Industrial Engineering. Ia juga aktif di media sosial dengan membuat channel podcast ‘Juvenile Deliquency’ bersama kedua rekannya yang bernama Aditya Manggala dan Dani Hibatullah pada 2020 lalu.

Pria kelahiran 14 Desember 2001 yang akrab dipanggil Alam itu memiliki banyak prestasi yang menuai pujian.

Kegiatan dan Prestasi Alam Ganjar

Pada 2015, Alam Ganjar pernah memenangkan medali emas dalam kompetisi sains di Korea Selatan saat ia masih duduk di bangku SMP.

Pada 2019, Alam Ganjar juga meraih juara ketiga dalam ajang Junior Achievement (JA) Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan di Manila, Filipina.

Pada tahun 2018-2019, ia mendapat kepercayaan untuk menjadi Presiden Direktur Sagasco Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMAN 3 Semarang.

Halaman:
1 2
