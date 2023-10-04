Syarat Siswa SMK Bisa Memilih S1 Jurusan Kedokteran

JAKARTA - Syarat siswa SMK bisa memilih S1 jurusan kedokteran menarik untuk disimak. Lulusan SMK bisa kuliah kedokteran lho, cek syaratnya!

Tidak hanya untuk siswa lulusan SMA atau MA dari jurusan IPA, siswa lulusan SMK kini juga memiliki peluang yang sama untuk berkuliah dan mengambil gelar Sarjana Kedokteran. Dikutip dari berbagai sumber pada Rabu (4/10/2023), peraturan ini ditetapkan untuk penerimaan mahasiswa baru mulai tahun 2023.

Sejak perubahan sistem menjadi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), siswa lulusan SMA dan sederajat dibebaskan memilih jurusan kuliah sesuai minat dan bakatnya, tidak terpaku pada jurusan masing-masing. Kebijakan tersebut disambut baik oleh para calon mahasiswa kebanyakan baru memantapkan jurusan kuliah yang diinginkan saat ingin lulus. Meski begitu, untuk siswa SMK yang masuk ke jurusan kedokteran mayoritas berasal dari SMK kesehatan dengan jurusan Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, atau Gizi.

Siswa dari SMK kesehatan dapat masuk jurusan Kedokteran sebab linear dengan lingkup Kedokteran, terlebih siswa lulusan kesehatan dianggap telah menguasai dasar dalam ilmu kesehatan. Meski tidak terbatas di jurusan IPA, latar belakang pendidikan sebelumnya tetap jadi pertimbangan.

Saat ini, ada dua perguruan tinggi yang menerima siswa lulusan SMK, yakni Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Simak syarat untuk mahasiswa SMK yang ingin masuk ke PTN yang baru saja membuka program studi Kedokteran tersebut.

Syarat Masuk Jurusan Kedokteran Bagi Lulusan SMK

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Siswa lulusan SMA/SMK/MA/sederajat tiga tahun terakhir (2021,2022, dan 2023) dari sekolah yang terakreditasi dan memiliki ijazah

Usia saat mendaftar maksimal 22 tahun

Bagi lulusan Sekolah Luar Negeri wajib memiliki surat penyetaraan ijazah dari Kemdikbudristek

Calon mahasiswa baru memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran

Sanggup memenuhi etika dan tata tertib mahasiswa dan memenuhi seluruh persyaratan menjadi mahasiswa Kedokteran UNNES.