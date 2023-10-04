5 Tokoh Politik yang Merupakan Lulusan UGM, Ganjar Pranowo Salah Satunya!

5 Tokoh Politik yang Merupakan Lulusan UGM, Ganjar Pranowo Salah Satunya (Foto: Dokumen Pemprov Jateng)

JAKARTA - Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 menjadi salah satu jajaran politisi yang merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Selain Ganjar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diketahui alumni Fakultas Kehutanan UGM.

Berikut ini daftar pejabat di Indonesia yang lulusan UGM:

1. Ganjar Pranowo

Ganjar Pranowo adalah mantan Gubernur Jawa Tengah yang menjadi Calon Presiden 2024. Ganjar melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi masuk ke fakultas impiannya, yakni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Setelah sekian banyak perjuangannya untuk menyelesaikan kuliah, Ganjar lulus dari UGM pada tahun 1995. Tak puas dengan itu, selanjutnya dia juga berhasil meraih gelar S2 (Master) di Universitas Indonesia (UI), jurusan Ilmu Politik.

2. Anies Baswedan

Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 ini sebelumnya merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dilantik Presiden Jokowi. Rektor termuda Universitas Paramadina ini merupakan lulusan fakultas ekonomi UGM.

3. Pramono Anung

Pejabat Sekretaris Kabinet ini kuliah di Fakultas Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1988. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta hingga tahun 1992. Diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, Pramono Anung pernah menjadi anggota DPR selama empat periode hingga tahun 2019.