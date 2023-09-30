Gaji Rp20 Juta Jadi Trending, Ini 5 Jurusan Kuliah dengan Peluang Kerja Cerah

JAKARTA - Bingung memilih jurusan kuliah terbaik? Ingin cepat kerja setelah lulus? Bagaimana gajinya?

Gaji Rp20 juta per bulan sedang menjadi trending Twitter atau X, Sabtu (30/9/2023). Jika dikaitkan dengan jurusan kuliah yang paling berpeluang mendapatkan gaji besar, ada beberapa jurusan kuliah dengan peluang karier yang cerah.

Sebuah studi oleh Gong dkk. (2019) tentang “ketidakpastian tentang pendapatan masa depan: Keyakinan dan resolusi awal selama kuliah,” berfokus pada bagaimana ketidakpastian pendapatan mahasiswa diselesaikan selama kuliah. Meskipun ketidakpastian selalu ada, daftar jurusan perguruan tinggi terbaik pada tahun 2023 bertujuan untuk membantu siswa dalam memutuskan jurusan mana yang akan diambil berdasarkan proyeksi pasar kerja di masa depan. Meskipun pemilihan jurusan oleh siswa merupakan proses yang sangat kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor, namun memiliki informasi yang tepat sangatlah penting untuk meminimalkan potensi risiko.

Mahasiswa cenderung memilih jurusan yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi di masa depan. Selain faktor-faktor penting lainnya, prospek pasar kerja dan gaji rata-rata suatu jurusan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan terbaik di perguruan tinggi bagi mereka.

Teknologi Paling Cerah

Pekerjaan di bidang komputasi dianggap sebagai pekerjaan terbaik karena sering kali merupakan inti dari inovasi teknologi. Kursus khas jurusan ilmu komputer mencakup pemecahan masalah dengan database, etika komputer, landasan teori komputasi, dan penceritaan digital.

Jurusan ilmu komputer sangat analitis. Jurusan ilmu komputer dapat menjadi administrator perangkat lunak, insinyur perangkat keras komputer, administrator basis data, arsitek jaringan, analis sistem, analis keamanan, dan pengembang web, dan peran lainnya. Dilansir dari Research, Sabtu (30/9/2023), berikut adalah pekerjaan di AS dengan gaji fantastis sebagai gambaran untuk kamu.

Jurusan Kuliah dengan Karier Paling Cerah di AS

1. Teknik Komputer

Gaji rata-rata per tahun : USD93.000 atau Rp1,3 miliar

Proyeksi pertumbuhan hingga tahun 2030: 5%

Menempati daftar jurusan terbaik pada tahun 2023. Jurusan teknik komputer dilatih dalam ilmu komputer dan teknik elektro, dan keduanya menangani aspek perangkat keras dan perangkat lunak dari desain dan pengembangan sistem komputer. Jurusan teknik komputer menerima keahlian luas yang menggabungkan matematika, fisika, kimia, biologi, sirkuit listrik, ekonomi teknik, algoritma, pemrograman, dan organisasi komputer. Jurusan di bidang ini mungkin akan menempuh jalur antara lain sebagai insinyur data besar, insinyur pembelajaran mesin, pengembang blockchain, dan arsitek jaringan komputer.

2. Ilmu Aktuaria

Gaji rata-rata per tahun : USD 72.000 atau Rp1 miliar

Proyeksi pertumbuhan hingga tahun 2030: 24%

Ilmu aktuaria dianggap sebagai salah satu gelar perguruan tinggi terbaik pada tahun 2023, mengingat luasnya peluang kerja dan luasnya keterampilan yang dapat dikembangkan siswa. Pembelajar disiplin ini dilatih dalam statistik, matematika, dan teknik ekonomi yang memungkinkan mereka mengukur risiko. Mereka menggunakan keterampilan matematika untuk mendefinisikan, menganalisis, dan memecahkan masalah keuangan dan sosial yang berkaitan dengan jaminan sosial, tunjangan karyawan, dan bidang terkait lainnya. Jurusan ilmu aktuaria dilatih untuk menentukan tarif asuransi rumah, mobil, dan jiwa. Jurusan ilmu aktuaria memiliki latar belakang yang luas di bidang matematika, administrasi bisnis, ekonomi, akuntansi keuangan, dan ilmu komputer. Mereka akhirnya bekerja di perusahaan asuransi, perusahaan konsultan tunjangan karyawan, lembaga pemerintah, dan perusahaan investasi. Mereka juga dapat berperan sebagai analis bisnis, analis anggaran, penjamin emisi asuransi atau penyesuaian klaim, pengelola dana, dan konsultan manajemen.

3. Ilmu Komputer

Gaji rata-rata per tahun: USD90.000 atau Rp1,3 miliar

Proyeksi pertumbuhan hingga tahun 2030: 22%

Ini adalah gelar terbaik untuk diperoleh di perguruan tinggi, siswa harus mempelajari banyak keterampilan yang dapat ditransfer ke berbagai industri, mendapatkan akses ke profesi bergaji tinggi, dan memiliki banyak peluang untuk berkembang secara akademis dan di dunia kerja. Gelar ilmu komputer cocok untuk semua hal. Pekerjaan di bidang komputasi dianggap sebagai pekerjaan terbaik karena sering kali merupakan inti dari inovasi teknologi. Kursus khas jurusan ilmu komputer mencakup pemecahan masalah dengan database, etika komputer, landasan teori komputasi, dan penceritaan digital. Jurusan ilmu komputer sangat analitis.

