Mahasiswa Ciptakan Aplikasi Edukasi Agama Islam, Khusus Anak Down Syndrome

MALANG - Mahasiswa Malang, Jawa Timur, menciptakan prototipe medis pembelajaran untuk Pendidikan Agama Islam bagi anak down syndrome. Berkat inovasi aplikasi media pembelajaran bagi penderita down syndrome inilah Muhammad Haddad Richard, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Malang berhasil menyabet juara dua pada LTIQ SIQTAFEST 2023 yang dilaksanakan di Tangerang, Banten.

Haddad sapaan akrabnya menjelaskan, bila ide pembuatan aplikasi ini muncul ketika dirinya melihat dan menyadari berbagai keterbatasan yang dialami oleh anak-anak penderita down syndrome. Aplikasi bernama Alqolam.id ini menjadi inovasi di tengah penggunaan media pembelajaran bagi anak-anak down syndrome.

BACA JUGA:

"Utamanya dalam aspek belajar. Maka dari itu, muncul ide untuk merancang media pembelajaran yang membantu mereka dalam meningkatkan proses menyerap ilmu," ucap Haddad, saat dikonfirmasi pada Jumat (29/9/2023).

Bagi Haddad, salah satu kesulitan yang dihadapi dalam proyek adalah desain aplikasi serta pemilihan warna. Hal itu tak lepas dari peran penting warna untuk menarik perhatian anak-anak down syndrome, sekaligus juga perangkat-perangkat yang mudah dioperasikan dalam aplikasi.

“Anak-anak down syndrome tentu akan tertarik dengan pemilihan warna yang tepat. Jika hanya diberi warna dasar, takutnya mereka tak tertarik dan langsung pergi begitu saja tanpa mencoba aplikasi ini,” ujarnya.