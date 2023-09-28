Mahasiswa Ciptakan Aplikasi Cegah Kasus Stunting, Edukasi Asupan Gizi

JAWA TIMUR - Beragam cara dilakukan untuk mencegah stunting atau kondisi di mana seorang anak tumbuh pendek. Di Bondowoso, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa menciptakan aplikasi pintar berbasis android yang diberi nama Pelitaku Pintar.

Aplikasi ini terus disosialisasikan langsung kepada remaja dan juga para ibu di desa setempat agar mengerti dan memahami serta mencegah stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bondowoso, angka stunting yaitu di kisaran 20% atau 45 anak.

BACA JUGA:

Guna mencegah stunting, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menciptakan aplikasi digital yang diberi nama Pelitaku Pintar. Aplikasi Pelitaku Pintar merupakan aplikasi kesehatan desa berbasis android.

Aplikasi ini memiliki fitur literatur dan artikel kesehatan baik untuk kesehatan masyarakat hingga kesehatan lingkungan. Aplikasi ini bagian dari menangani masalah stunting yang masih tinggi di desa Tangsil Kulon kecamatan Tenggarang.