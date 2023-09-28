Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Ciptakan Aplikasi Cegah Kasus Stunting, Edukasi Asupan Gizi

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |21:00 WIB
Mahasiswa Ciptakan Aplikasi Cegah Kasus Stunting, Edukasi Asupan Gizi
Mahasiswa membuat aplikasi untuk mencegah stunting (Foto: Riski Amirul Ahmad)
A
A
A

JAWA TIMUR - Beragam cara dilakukan untuk mencegah stunting atau kondisi di mana seorang anak tumbuh pendek. Di Bondowoso, Jawa Timur, sejumlah mahasiswa menciptakan aplikasi pintar berbasis android yang diberi nama Pelitaku Pintar.

Aplikasi ini terus disosialisasikan langsung kepada remaja dan juga para ibu di desa setempat agar mengerti dan memahami serta mencegah stunting. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bondowoso, angka stunting yaitu di kisaran 20% atau 45 anak.

 BACA JUGA:

Guna mencegah stunting, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menciptakan aplikasi digital yang diberi nama Pelitaku Pintar. Aplikasi Pelitaku Pintar merupakan aplikasi kesehatan desa berbasis android.

Aplikasi ini memiliki fitur literatur dan artikel kesehatan baik untuk kesehatan masyarakat hingga kesehatan lingkungan. Aplikasi ini bagian dari menangani masalah stunting yang masih tinggi di desa Tangsil Kulon kecamatan Tenggarang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/65/3063979/kenalan-dengan-2-mahasiswa-fakultas-kedokteran-gigi-unej-yang-berlaga-di-pon-aceh-sumut-2024-MgKx62Pkho.png
Kenalan dengan 2 Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Unej yang Berlaga di PON Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/65/2963282/cerita-dhea-anak-penjahit-penerima-kip-kuliah-lulus-dengan-ipk-3-99-GSvtBFXltP.png
Cerita Dhea, Anak Penjahit Penerima KIP Kuliah Lulus dengan IPK 3,99
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/65/2878058/universitas-jember-dan-university-of-canberra-kerjasama-penelitian-di-bidang-agromedis-HnJW5LbMWI.jfif
Universitas Jember dan University of Canberra Kerjasama Penelitian di Bidang Agromedis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/65/2875131/australia-dan-unej-kerjasama-pertukaran-mahasiswa-dan-dosen-tingkatkan-riset-ik28J3CJsI.jfif
Australia dan Unej Kerjasama Pertukaran Mahasiswa dan Dosen Tingkatkan Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/10/65/2438659/cerita-mahasiswi-yang-kesulitan-tuntaskan-skripsi-akibat-pandemi-covid-19-1E86IaRTDg.jpg
Cerita Mahasiswi Unej yang Kesulitan Tuntaskan Skripsi Akibat Pandemi Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/06/65/2210284/universitas-jember-gelar-seminar-online-libatkan-alumni-di-3-benua-ehd9AN04i2.jpg
Universitas Jember Gelar Seminar Online Libatkan Alumni di 3 Benua
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement