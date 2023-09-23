Bahaya! Siswa Belajar di Kelas Rusak Berat, Guru Khawatir Atap Ambruk

JAWA TENGAH - Sejumlah siswa sekolah dasar di Blora, Jawa Tengah terpaksa harus belajar di ruang kelas yang rusak berat. Kondisi ini sangat membahayakan para siswa di tengah proses kegiatan belajar mengajar.

Ruang kelas di SDN 1 Tegalgunung, Blora, Jawa Tengah ini berada di tengah-tengah kota, namum kondisinya sungguh memprihatinkan. Hampir seluruh plafon ruang kelas berlubang cukup besar.

Kondisi ini jelas membayakan keselamatan para siswa maupun guru. Pasalnya atap plafon bisa sewaktu-waktu ambrol dan menimpa mereka. Kondisi ini membuat proses kegiatan belajar mengajar di kelas tidak nyaman. Para siswa maupun guru merasa was-was jika sewaktu-waktu atap ambruk.

Selain kondisi atap plafon yang membahayakan, kondisi bangunan sekolah juga banyak yang mulai lapuk. Bahkan salah satu ruang kelas sudah tidak digunakan karena mengalami kerusakan parah.