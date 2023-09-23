Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bahaya! Siswa Belajar di Kelas Rusak Berat, Guru Khawatir Atap Ambruk

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |22:00 WIB
Bahaya! Siswa Belajar di Kelas Rusak Berat, Guru Khawatir Atap Ambruk
Siswa belajar di ruang kelas rusak berat (Foto: Heri Purnomo)
A
A
A

JAWA TENGAH - Sejumlah siswa sekolah dasar di Blora, Jawa Tengah terpaksa harus belajar di ruang kelas yang rusak berat. Kondisi ini sangat membahayakan para siswa di tengah proses kegiatan belajar mengajar.

Ruang kelas di SDN 1 Tegalgunung, Blora, Jawa Tengah ini berada di tengah-tengah kota, namum kondisinya sungguh memprihatinkan. Hampir seluruh plafon ruang kelas berlubang cukup besar. 

 BACA JUGA:

Kondisi ini jelas membayakan keselamatan para siswa maupun guru. Pasalnya atap plafon bisa sewaktu-waktu ambrol dan menimpa mereka. Kondisi ini membuat proses kegiatan belajar mengajar di kelas tidak nyaman. Para siswa maupun guru merasa was-was jika sewaktu-waktu atap ambruk.

 BACA JUGA:

Selain kondisi atap plafon yang membahayakan, kondisi bangunan sekolah juga banyak yang mulai lapuk. Bahkan salah satu ruang kelas sudah tidak digunakan karena mengalami kerusakan parah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement