Riwayat Pendidikan Rafael Struick, Pemain Naturalisasi yang Bermain di Liga Belanda

JAKARTA - Riwayat pendidikan Rafael Struick, pemain naturalisasi yang bermain di Liga Raksasa Belanda menarik untuk diketahui. Rafael Struick merupakan salah satu pemain Tim Nasional Indonesia. Debutnya di pertandingan FIFA Match Day melawan Palestina Juni lalu menarik perhatian para penggemar sepak bola tanah air.

Penampilan memukaunya di Kualifikasi Piala Asia U-23 kemarin juga membuat namanya perlahan naik. Banyak dari penggemar sepak bola khususnya para kaum hawa yang mencari tahu tentang latar belakang Struick.

Banyak pula yang penasaran mengenai kehidupan pemain keturunan Indonesia ini memulai karir sepak bola, pendidikan, hingga bagaimana dirinya dapat dikenal luas seperti saat ini. Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (23/9/2023), berikut ini merupakan riwayat pendidikan dan perjalanan karir pemain Tim Nasional Indonesia, Rafael Struick.

Rafael William Struick atau dikenal sebagai Rafael Struick merupakan pemain sepak bola dari Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Dirinya lahir dan besar di Belanda, tepatnya kota Leidschendam pada 27 Maret 2003. Struick kini bermain untuk klub Liga 2 Belanda yakni ADO Den Haag.

Garis keturunan ini didapat dari Ayahnya, Brian Struick yang memiliki Ibu berasal dari Indonesia. Nenek dari Rafael Struick, Eleonora Fredrika Rientsma Struick berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Ibu dari Rafael, Soraya Noraly Soedito juga memiliki darah keturunan Suriname-Jawa.