HOME EDUKASI SEKOLAH

Beredar Proposal Komite Sekolah Minta Biaya Rp695 Juta pada Orangtua Siswa

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:30 WIB
Beredar Proposal Komite Sekolah Minta Biaya Rp695 Juta pada Orangtua Siswa
Beredar proposal komite sekolah meminta dana kepada orangtua siswa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAWA TIMUR - Komite sekolah negeri di Madiun, Jawa Timur, diprotes orangtua siswa. Komite sekolah meminta biaya operasional sebesar Rp695 juta kepada orangtua siswa.

Permintaan itu dituangkan dalam proposal. Kejadian ini terjadi di SMAN 5 Madiun. Surat bertanggal 18 September 2023 tersebut berisi hasil rapat pleno komite dan orang tua siswa pada 16 September, dua hari sebelumnya.

 BACA JUGA:

Di antaranya, proposal penggalangan dana sumbangan oleh komite telah disampaikan ke orangtua siswa. Ada form kesanggupan yang diberikan kepada orangtua jika ingin berpartisipasi serta sumbangan dapat dibayarkan melalui rekening bank atas nama komite sekolah SMAN 5 kota Madiun.

 BACA JUGA:

Selain ditandatangani ketua komite sekolah, Suwandi, proposal pengajuan dana partisipasi masyarakat tahun pelajaran 2023 - 2024 juga ditandatangani kepala sekolah, Wahyu Astuti Budi. Proposal itu sudah sampai ke tangan orangtua.

Halaman:
1 2
