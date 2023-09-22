Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Murid SD Dianiaya Orangtua Teman Sekelas, Kini Trauma Masuk Sekolah

Febriyono Tamenk , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |14:51 WIB
Murid SD Dianiaya Orangtua Teman Sekelas, Kini Trauma Masuk Sekolah
Siswa diduga dianiaya orangtua murid (Foto:Freepik)
A
A
A

 

SULAWESI TENGGARA - Seorang murid SD inisial AS takut masuk ke sekolah. Menurut pengakuannya, dia dianiaya oleh orangtua teman sekelasnya.

AS takut dan trauma kembali ke sekolah. Dia absen dari kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah di kelurahan Poasaa, kecamatan Unaaha, kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

AS yang berusia 7 tahun diduga jadi korban penganiayaan oleh orangtua murid teman kelasnya. Belum jelas apa penyebab pertengkaran di antara keduanya.

“Sudah lebih dari tiga hari anak saya trauma, gak mau ke sekolah,” tutur ayah AS, Andriansyah dikutip Jumat (22/9/2023).

Peristiwa terjadi pekan lalu saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Sejak kejadian itu, AS takut masuk sekolah.

Halaman:
1 2
