HOME EDUKASI KAMPUS

5 Tips Lolos Tes SKD dan TKP CPNS 2023

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:27 WIB
5 Tips Lolos Tes SKD dan TKP CPNS 2023
Tips lolos tes SKD dan TKP CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tips lolos Tes SKD dan TKP CPNS 2023 ini perlu kamu catat. Ditambah lagi pendaftaran CPNS akan segera dibuka. Namun, simak terlebih dahulu apa itu SKD dan TKP dalam tes CPNS 2023.

SKD Sendiri adalah adalah tes pertama kali yang akan dilewati para calon CPNS. Tes ini akan berisikan 3 materi soal, seperti tes wawasan kebangsaan, tes intelegensi umum, dan tes karakter pribadi. Total dari ketiga mater tersebut berjumlahkan 110 soal dengan batas waktu pengerjaan 100 menit.

TKP, Tes karakteristik pribadi memuat 45 soal. Soal-soal ini berisikan studi kasus yang berkaitan dengan lingkungan kerja yang akan dialami. Nantinya, ada 5 pilihan dan akan menentukan sikap/cara mana yang baik untuk dilakukan.

Untuk TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dan TIU (Tes Intelegensi Umum) memiliki bobot 5 jika benar, dan bobot 0 untuk tidak dijawab atau salah. Sementara untuk Soal TKP, Nilai paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 5, kalau tidak dijawab bernilai 0.

Lalu bagaimana cara lolos Tes SKD dan TKP CPNS 2023? Berikut adalah tipsnya dilansir dari berbagai sumber, Selasa (19/9/2023).

 BACA JUGA:

Tips Lolos Tes SKD dan TKP CPNS 2023

 

1. Mengerjakan Set tes materi yang termudah

Tips untuk menyelesaikan Tes SKD dan TKP CPNS 2023 ini adalah mengutamakan Soal TKP terlebih dahulu, karena soal tersebut tidak memiliki jawaban yang salah dan minim terhenti dalam pengerjaan soal. Lalu dilanjutkan dengan tes TWK dan TIU yang terakhir. Karena soal TIU seringkali membutuhkan perhitungan dengan fokus yang tinggi.

2. Jangan pernah menyisakan jawaban kosong

 

Tips yang kedua adalah Jangan pernah menyisakan soal dengan jawaban yang kosong. Terutama untuk TKP, karena dalam set tes ini akan tetap dihargai 1 poin jika menjawab dengan mendapatkan bobot terendah. Daripada mendapatkan bobot 0 karena tidak menjawab sama sekali. Apalagi, bobot TKP lebih tinggi daripada tes lainnya.

Halaman:
1 2
