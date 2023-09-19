Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Dibuka Besok, Simak Jadwal Terbarunya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |11:07 WIB
Seleksi CPNS dan PPPK 2023 Dibuka Besok, Simak Jadwal Terbarunya
Seleksi CPNS dan PPPK 2023 dibuka besok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 awalnya akan dibuka pada Minggu (17/9/2023) lalu. Belakangan ada informasi terbaru yang menyebutkan terdapat perubahan jadwal dari pemerintah sehingga seleksi akan resmi dimulai esok hari, Rabu (20/9/2023).

Perubahan jadwal tersebut sesuai dengan surat edaran resmi dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023. Diketahui perubahan disebabkan adanya proses optimalisasi dan kesediaan formasi di tiap lembaga masih dalam tahap proses.

 BACA JUGA:

Pendaftaran CPNS 2023 ini berbarengan dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Di laman resmi ASN Karier https://sscasn.bkn.go.id/, calon pendaftar CPNS dan PPPK 2023 dapat melihat formasi dari tingkat pendidikan, program studi selama kuliah atau sekolah, instansi yang dituju, hingga pengadaan dari kategori seleksi.

Untuk para fresh graduate atau yang ingin mencoba masuk ke dunia pemerintahan, simak jadwal dan alur pendaftarannya di laman ASN Karier. Berminat untuk mencoba daftar?

 BACA JUGA:

Cara Melihat Formasi CPNS dan PPPK 2023

Buka laman ASN Karier atau https://sscasn.bkn.go.id/

Pilih formasi yang ingin dilihat, isi tingkat pendidikan terlebih dahulu (mulai tingkat SLTA hingga S3 dan Tenaga Kesehatan).

Selain itu, anda juga bisa mengisi program studi atau jurusan semasa sekolah yang sesuai dengan pengadaan formasi.

Pilih instansi atau lembaga yang ingin dituju (opsional)

Semua jenis pengadaan juga dapat dilihat secara opsional.

