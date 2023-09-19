Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Riwayat Pendidikan Egy Maulana Vikri, Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Berlaga di Asian Games 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:25 WIB
Riwayat Pendidikan Egy Maulana Vikri, Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Berlaga di Asian Games 2023
Riwayat pendidikan Egy Maulana Vikri (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Egy Maulana Vikri, pemain Timnas Indonesia U24 yang berlaga di Asian Games 2023 menarik untuk disimak. Dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa, (19/9/2023), Timnas U-24 Indonesia akan ambil bagian pada Asian Games Hangzhou pada September-Oktober 2023. Menarik untuk mengetahui profil dan pendidikan Egy Maulana Vikri.

Egy Maulana Vikri adalah pemain sepak bola profesional berkebangsaan Indonesia yang bermain untuk klub Liga 1 Dewa United dan tim nasional Indonesia.

Egy Maulana Vikri seorang kelahiran Medan, 7 Juli 2000. Umur Egy Maulana Vikri adalah 23 Tahun dan menganut agama islam. Egy berasal dari keluarga pesepakbola. Ayahnya melatih di SBB Tasbi, sebuah sekolah sepak bola Medan tempat Egy bermain.

Egy memiliki anak bungsu dari tiga bersaudara kakak kandung laki-laki (lahir tahun 1993) dan adik kandung perempuan (lahir tahun 2016) dari pasangan Syafiruddin (ayah kandung) merupakan keturunan Jawa Tengah dan Aspiyah Asnawi (ibu kandung) merupakan berdarah Belanda-Italia-Batak. Egy lebih mempunyai dua orang kakak-beradik, yaitu nama Yusrizal Muzzaki dan Afifa Thahira, ia memiliki keturunan Belanda-Italia dari sang kakek-nenek.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement