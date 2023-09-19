Riwayat Pendidikan Egy Maulana Vikri, Pemain Timnas Indonesia U-24 yang Berlaga di Asian Games 2023

JAKARTA - Riwayat pendidikan Egy Maulana Vikri, pemain Timnas Indonesia U24 yang berlaga di Asian Games 2023 menarik untuk disimak. Dikutip dari berbagai sumber, pada Selasa, (19/9/2023), Timnas U-24 Indonesia akan ambil bagian pada Asian Games Hangzhou pada September-Oktober 2023. Menarik untuk mengetahui profil dan pendidikan Egy Maulana Vikri.

Egy Maulana Vikri adalah pemain sepak bola profesional berkebangsaan Indonesia yang bermain untuk klub Liga 1 Dewa United dan tim nasional Indonesia.

Egy Maulana Vikri seorang kelahiran Medan, 7 Juli 2000. Umur Egy Maulana Vikri adalah 23 Tahun dan menganut agama islam. Egy berasal dari keluarga pesepakbola. Ayahnya melatih di SBB Tasbi, sebuah sekolah sepak bola Medan tempat Egy bermain.

Egy memiliki anak bungsu dari tiga bersaudara kakak kandung laki-laki (lahir tahun 1993) dan adik kandung perempuan (lahir tahun 2016) dari pasangan Syafiruddin (ayah kandung) merupakan keturunan Jawa Tengah dan Aspiyah Asnawi (ibu kandung) merupakan berdarah Belanda-Italia-Batak. Egy lebih mempunyai dua orang kakak-beradik, yaitu nama Yusrizal Muzzaki dan Afifa Thahira, ia memiliki keturunan Belanda-Italia dari sang kakek-nenek.