Ada Temuan Virus Nipah Bisa Menular Antarmanusia, Ini Kata Peneliti Griffith University

JAKARTA – Virus nipah tengah meluas di India. Virus mematikan itu dapat menyebabkan kematian hingga 75 persen. Ada temuan bahwa virus ini bisa menular dari manusia ke manusia.

Peneliti dan Ahli Epidemiolog Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia mengatakan, penyebaran virus Nipah berpotensi besar terjadi di wilayah Asia. Tidak hanya di India, di negara-negara tetangga seperti Malaysia pun dilaporkan sudah ditemui penyebaran virus tersebut.

“Nipah Virus ini di tetangga terdekat kita Malaysia juga pertama kali terdeteksi pada tahun 1998an, dan sebagaimana kita tahu, ini utama di kelompok atau di wilayah yang ada peternakan Babi, dan itu yang sama dengan terjadi waktu wabah di Malaysia tahun 1998, dan bisa dilihat bahwa potensinya ada,” kata Dicky dikutip Sabtu (16/9/2023).

Namun yang mengejutkan, ternyata virus ini tidak hanya menularkan lewat makanan yang sudah terkontaminasi oleh hewan (air liur dan urin), akan tetapi virus ini juga dapat menular antarmanusia. Tentunya hal ini perlu diwaspadai, terlebih masa inkubasi atau munculnya gejala setelah terpapar bisa sampai 4-14 atau bahkan 45 hari paling lama. Menurutnya, gejala yang ditimbulkan akibat virus nipah ini juga tidak memiliki gejala ringan, virus Nipah cenderung memiliki gejala sedang hingga berat.

“Nah gejalanya itu termasuk demam, seringkali demamnya itu tinggi dan disertai rasa sakit kepala yang menjadi gejala paling dominan, ditambah adanya gejala nyeri otot, biasanya terjadi nyeri pada bagian punggung atau leher. Nah ada vertigo juga yang sering muncul, yaitu rasa berputar jadi pusing,” kata Dicky.

Akan tetapi, jika gejala sudah memasuki tahap serius pasien akan mengeluhkan acute respiratory distress atau gejala yang mengarah kepada pneumonia parah, atau semacam ada gangguan di saluran pernapasan. Tidak hanya itu, gejala kejang bahkan sampai membuat penderita koma juga bisa dialami oleh penderita jika terkena virus itu, namun apabila pasien sudah koma, kemungkinan kecil untuk bisa diselamatkan .

“Apabila terjadi kejang itu berarti gejalanya sudah parah, dan biasanya tidak selamat (meninggal) ada inflamasi di otak, yang akhirnya menyebabkan pasiennya koma, dan apabila sudah koma susah untuk diselamatkan,” ucap Dicky.