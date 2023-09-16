Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

AI Terbukti Lebih Kreatif dari Manusia, Diuji dengan ChatGPT

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |16:10 WIB
AI Terbukti Lebih Kreatif dari Manusia, Diuji dengan ChatGPT
Teknologi AI terbukti lebih kreatif (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Artificial Intelligence atau AI terbukti bisa mengambil alih segala aspek kegiatan yang bisa dilakukan manusia. AI juga terbukti bisa berkreativitas lebih daripada manusia.

Dilansir dari Science Times, Sabtu (16/9/2023) ChatGPT dan Copy.Ai digunakan dalam studi ini. Dibandingkan dengan 256 peserta yang mengikuti studi ini, peserta dan AI diminta untuk menyajikan tali, kotak, pensil dan lilin yang berbeda.

Hasilnya menunjukkan bahwa AI lebih unggul dari kebanyakan manusia dalam berpikir kreatif. Namun, penting untuk diingat bahwa tugas berpikir divergen digunakan hanya untuk mengukur jenis pemikiran kreatif tertentu, bukan kreativitas secara umum. Hasil studi ini mencatat bahwa temuan mereka menunjukkan bahwa manusia terbaik masih mengungguli AI, setidaknya untuk saat ini.

Pada awalnya, pengujian dengan chatbot menunjukkan bahwa ketika tidak ada batasan eksplisit mengenai jumlah ide, ChatGPT3 selalu menghasilkan sepuluh ide, sedangkan ChatGPT4 menghasilkan antara 7 dan 8 ide, Copy.Ai yang berbayar menghasilkan jumlah ide yang lebih bervariasi

