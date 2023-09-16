AI Terbukti Lebih Kreatif dari Manusia, Diuji dengan ChatGPT

JAKARTA – Artificial Intelligence atau AI terbukti bisa mengambil alih segala aspek kegiatan yang bisa dilakukan manusia. AI juga terbukti bisa berkreativitas lebih daripada manusia.

Dilansir dari Science Times, Sabtu (16/9/2023) ChatGPT dan Copy.Ai digunakan dalam studi ini. Dibandingkan dengan 256 peserta yang mengikuti studi ini, peserta dan AI diminta untuk menyajikan tali, kotak, pensil dan lilin yang berbeda.

BACA JUGA: 5 Alasan Tulisan Tangan Tetap Penting meski Ada Teknologi AI

Hasilnya menunjukkan bahwa AI lebih unggul dari kebanyakan manusia dalam berpikir kreatif. Namun, penting untuk diingat bahwa tugas berpikir divergen digunakan hanya untuk mengukur jenis pemikiran kreatif tertentu, bukan kreativitas secara umum. Hasil studi ini mencatat bahwa temuan mereka menunjukkan bahwa manusia terbaik masih mengungguli AI, setidaknya untuk saat ini.

BACA JUGA: Peneliti Gunakan Teknologi AI Deteksi Bakteri di Air Minum dalam Hitungan Detik

Pada awalnya, pengujian dengan chatbot menunjukkan bahwa ketika tidak ada batasan eksplisit mengenai jumlah ide, ChatGPT3 selalu menghasilkan sepuluh ide, sedangkan ChatGPT4 menghasilkan antara 7 dan 8 ide, Copy.Ai yang berbayar menghasilkan jumlah ide yang lebih bervariasi