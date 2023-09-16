Riwayat Pendidikan BLACKPINK, Lulusan Sekolah dan Kampus Mana Sih?

JAKARTA - Lisa, Rose, Jisoo, dan Jennie merupakan member BLACKPINK yang dicintai penggemar K-Pop di seluruh dunia. Di balik ketenaran mereka, bagaimana sih riwayat pendidikan masing-masing personel?

Dilansir dari Julieannesanjose, Sabtu (16/9/2023) bahwa seluruh membernya memiliki pendidikan bervariasi, baik itu di bidang teater dan musik. Bahkan produser dan penulis lagu BLACKPINK, Teddy, lulusan dari Berkeley dan Havard.

Lalu bagaimana dengan member BLACKPINK? Apakah mereka semua lulusan perguruan tinggi?

Kuliah di Mana?

Fakta uniknya adalah tidak semua member menjalani pendidikan SMA di Korea Selatan. Keempat member dididik langsung dari agensi YG Entertainment dalam hal menanyi, menari dan tampil sejak usia remaja. Tak heran mereka menjadi Idol K-Pop yang diminati.