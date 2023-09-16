Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Intip Momen Seru Anak-Anak Marjinal saat Belajar di Kolong Jembatan Pluit

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:37 WIB
Intip Momen Seru Anak-Anak Marjinal saat Belajar di Kolong Jembatan Pluit
Anak-anak kelompok marjinal belajar di kolong jembatan (Foto: Salsyabila Sukma)
A
A
A

JAKARTA - Pendidikan adalah hak setiap anak. Potret seru di dunia pendidikan terlihat saat puluhan anak marjinal mengikuti kegiatan belajar mengajar di area bawah kolong Jembatan 3, Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu pagi (16/9/2023). Selama kegiatan, para sukarelawan mengajarkan soft skill yang tidak dipelajari di pendidikan formal.

Okezone melihat langsung keseruan kegiatan edukasional yang melibatkan anak-anak usia 6-12 tahun itu. Ada materi dinamika kelompok, komunikasi dengan mengutarakan pendapat, dan games bersama. Anak-anak diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, berpendapat, berlaku disiplin, serta berpikir.

 BACA JUGA:

“Mengapa kita memilih skill yang seperti ini, karena pendidikan yang sekarang mungkin masih kurang menjawab kebutuhan di masa mendatang. Anak-anak yang disini kan nantinya juga akan keluar (menghadapi dunia luar),” kata Jenny Tjoa, Co-founder Inspiration Factory Foundation kepada awak media, Sabtu (16/9/2023).

 Anak-anak kelompok marjinal belajar di kolong jembatan Pluit (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

Untuk meningkatkan rasa nasionalis mereka, sebelum kegiatan dimulai anak-anak juga melakukan upacara bendera terlebih dahulu. Upacara dilakukan secara sederhana agar anak-anak tidak lupa akan rasa cinta tanah air.

Kegiatan pengajaran merupakan bagian dari ‘Community Month’, program employee volunteering yang diselenggarakan McDonalds Indonesia dengan karyawan yang menjadi sukarelawan.

Respons dari anak-anak yang mengikuti kegiatan ini pun sangat bersemangat. Dengan arahan dari relawan yang dibagi menjadi beberapa kelompok, anak-anak dapat berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka secara bebas dan terbuka.

Anak-anak kelompok marjinal belajar di kolong jembatan Pluit (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)

Selama pembelajaran dilakukan, anak-anak pun sangat fokus dalam arahan yang diberikan dan bersemangat mengikuti setiap agenda yang berjalan. Salah seorang karyawan McD yang menjadi relawan, Hendry Afrimansyah mengungkapkan kegiatan ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan.

“Sangat merinding lah ya, luar biasa anak-anak. Mereka bisa ekspresikan apa yang mereka rasa. Saya juga beruntung bisa bertemu dengan adik-adik marjinal yang ada disini,” kata Hendry kepada awak media.

Halaman:
1 2
