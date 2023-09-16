Riwayat Pendidikan Maudy Ayunda, Viral soal Keinginan Hapus Soal Pilihan Ganda

Maudy Ayunda ingin hapus soal pilihan ganda jika jadi Menteri Pendidikan (Foto: Instagram/Okezone)

JAKARTA - Aktris cantik Maudy Ayunda mendadak viral ketika dia memiliki ide ingin menghapus soal pilihan ganda jika dia menjadi Menteri Pendidikan. Keinginan itu terpikirkan saat dia berandai-andai jika menjadi Menteri Pendidikan. Seperti diketahui, Maudy Ayunda adalah selebriti dengan kecerdasan yang hebat dan lulusan kuliah dari Stanford dan Oxford University.

Isu ini bermula usai Maudy mengungkap misinya bila menjadi seorang Menteri Pendidikan untuk menghapus soal-soal pilihan ganda. Ungkapan Maudy itu sontak menuai kontroversi di kalangan netizen. Banyak warganet beranggapan misi Maudy tidak efektif mengingat sistem kelas di sekolah Tanah Air masih diisi lebih dari 30 siswa.

Sementara itu, Maudy Ayunda sendiri merupakan selebritis yang cukup konsen di dunia pendidikan. Istri Jesse Choi pun dikenal sebagai public figure yang cerdas dan berwawasan luas. Lantas, seperti apa fakta pendidikan yang pernah ditempuh Maudy Ayunda? Berikut informasinya.

Riwayat Pendidikan Maudy Ayunda

1. Belajar di Sekolah Internasional

Sosok Maudy Ayunda pun sudah mendapat bekal pendidikan yang jempola sejak kecil. Ia menempuh sekolah dasar di Sekolah Interkultural Mentari hingga lulus SMP.

Setelah lulus SMP, ia melanjutkan SMA di British School Jakarta dan sempat menjabat sebagai Ketua OSIS. Dari sini lah jembatan Maudy bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi hingga ke luar negeri.