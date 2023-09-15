Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Sekolah di China Patok Tarif Biaya Tidur Siang di Sekolah, Segini Harganya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:25 WIB
Viral Sekolah di China Patok Tarif Biaya Tidur Siang di Sekolah, Segini Harganya
China menawarkan tarif jam tidur siang kepada anak sekolah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan salah satu sekolah dasar di China yang memasang tarif untuk para siswanya. Tarif tersebut digunakan untuk tidur siang para siswa di meja, tempat tidur, ataupun tikar. Mendengar hal ini, warganet pun kesal.

Sekolah Dasar Jiesheng di Provinsi Guangdong, China sedang viral lantaran memberikan biaya tambahan untuk tidur siang. Diketahui di China memberlakukan aturan istirahat tidur siang bagi siswa sekolah dasar.

 BACA JUGA:

Kebijakan baru ini diprotes lantaran biaya untuk tidur siang tersebut dianggap tidak etis, meskipun sekolah yang akan menerapkan peraturan ini berstatus bukan milik pemerintah. Pihak sekolah memberikan rincian rencana biaya yang akan diterapkan melalui WeChat grup orangtua murid.

 BACA JUGA:

Dalam grup tersebut, diinfokan biaya yang akan diterapkan yakni biaya tidur di meja dikenakan biaya sebesar 200 yuan (USD28) atau Rp400.000 per jangka waktu. Tidur di tikar dalam ruang kelas dikenakan biaya sebesar 360 yuan, sedangkan tidur di tempat tidur di kamar pribadi akan dikenakan biaya 680 yuan.

Halaman:
1 2
