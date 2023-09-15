Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Selamat! 13.206 Orang Lolos PPG Prajabatan, Isi Jabatan Guru yang Pensiun

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |12:16 WIB
Selamat! 13.206 Orang Lolos PPG Prajabatan, Isi Jabatan Guru yang Pensiun
Pengumuman seleksi PPG Prajabatan resmi diumumkan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), secara resmi mengumumkan bahwa sebanyak 13.206 mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Tahun Ajaran 2022/2023 dinyatakan lulus. Mereka akan menjadi guru profesional dan mengisi kekosongan jabatan guru yang pensiun.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyampaikan apresiasi atas perjuangan dan semangat para guru yang berhasil lulus menjadi guru profesional. “Selamat kepada semua lulusan PPG Prajabatan. Saya sangat senang menyambut lahirnya guru-guru yang akan membawa perubahan pada pendidikan di Indonesia,” kata Nunuk dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (15/9/2023).

Nunuk Suryani menambahkan bahwa setelah pengumuman hasil kelulusan ini, para lulusan PPG Prajabatan akan diproyeksikan untuk mengisi kekosongan serta menggantikan guru-guru yang pensiun pada satuan pendidikan di berbagai daerah. Ini sejalan dengan visi program PPG Prajabatan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas dan kualitas.

"Sehingga layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik demi terwujudnya Profil Pelajar Pancasila,” ucapnya.

Halaman:
1 2
