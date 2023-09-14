Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UNS Kreatif Desain Karya Poster, Juara 1 INDDEX 2023

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |18:21 WIB
Mahasiswa UNS Kreatif Desain Karya Poster, Juara 1 INDDEX 2023
Mahasiswa UNS juara INDDEX 2023 (Foto: UNS)
JAKARTA – Mahasiswa Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta meraih juara 1 dalam International Degree Design Exchange (INDDEX) 2023. Mahasiswa tersebut adalah Della Mahandhika Manudi dari Program Studi (Prodi) S1 Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) UNS.

Lomba dilaksanakan pada tanggal 21-23 Agustus lalu. Sebanyak 55 karya turut berpartisipasi dan diikuti oleh beberapa universitas dari Indonesia dan Malaysia.

Judul karya Della yang berhasil mengalahkan peserta lain yaitu The Treasure Mapping Approach: Local Rojolele Delanggu Rice Packaging Design. Desain itu dinilai kreatif dan layak meraih juara.

Acara berlangsung selama tiga hari berturut-turut di Universitas Widyatama Bandung. Dimulai dari pembukaan acara, dilanjut dengan melihat karya-karya poster peserta yang dipamerkan dan juga acara painting. Hari kedua merupakan penilaian poster, yang dinilai oleh para dosen dari Malaysia dan Indonesia, serta melanjutkan kegiatan painting. Hari terakhir yaitu talkshow, final day pengumuman 8 pemenang, serta penutupan acara INDDEX 2023.

