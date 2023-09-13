7 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan

JAKARTA - Jurusan kuliah yang banyak dicari jadi CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan menarik untuk disimak. CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan jadi lembaga yang diincar oleh para pencari kerja terutama lulusan Fakultas Ilmu Kelautan atau Perikanan. Formasi CPNS yang disediakan untuk rekrutmennya sebanyak 300-an dengan penempatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dilansir dari Lampiran Formasi CPN KKP, Rabu (13/9/2023), berikut ini merupakan data formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Belum ada perkembangan terbaru untuk rekrutmen tahun 2023 ini.

Jadi, bagi kalian yang berminat menjadi CPNS Kementerian kelautan dan Perikanan, persiapkan dirimu! Berikut ini adalah lulusan yang memiliki formasi terbanyak di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BACA JUGA: Link dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

7 Jurusan dengan Posisi Terbanyak di KKP

1. Ilmu Kelautan

Lulusan dari jurusan Ilmu Kelautan dapat mendaftar di tiga posisi dalam formasi CPNS KKP, yakni sebagai Analis Pasar Hasil Perikanan, Pengawas Perikanan, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap. Total jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 31 orang dan 19 orang untuk lulusan Diploma 3, total sebanyak 50 posisi dibutuhkan.

BACA JUGA:

2. Budidaya Perairan

Selanjutnya untuk lulusan Budidaya Perairan dapat mendaftar di posisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Analis Perikanan Budidaya. Posisi ini penempatannya tersebar di banyak wilayah seluruh Indonesia dengan masing-masing satu orang per wilayah. Total formasi untuk jurusan ini ada 16 orang dengan 1 posisi untuk disabilitas.

3. Kedokteran Hewan

Posisi yang ditawarkan untuk lulusan Kedokteran Hewan tersedia sebanyak 12 orang yang untuk posisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang tersebar penempatannya di berbagai wilayah seluruh Indonesia.

4. Budidaya Perikanan

Untuk lulusan Diploma 3 dari Budidaya Perikanan, posisi tersedia ada banyak yakni Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Penyuluh Perikanan, dan Pengelola Teknis Perikanan Budidaya. Penempatan posisi ini beragam di seluruh Indonesia. Total untuk formasi ini sebanyak 232 posisi, dengan 4 formasi khusus Pemuda Papua.