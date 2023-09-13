Kampus Ini Terbitkan Hasil Riset tentang Soda dan Risiko Diabetes

JAKARTA - Sudah lama diketahui, minuman manis memicu penyakit diabetes. Temuan terbaru dari hasil penelitian di jurnal Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengaitkannya dengan kebiasaan minum soda.

Menurut laporan ilmiah berjudul 'Studi Konsumsi Junk Food dan Soft Drink Sebagai Penyebab Terjadinya Diabetes Melitus Tipe 2 Pada Remaja' yang diterbitkan di jurnal Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, benar bahwa soft drink menjadi salah satu faktor pemicu diabetes.

Ramai di media sosial seorang pria berusia 21 tahun kakinya diamputasi akibat diabetes. Usut punya usut, pemuda itu dari kecil punya kebiasaan minum soda hampir setiap hari.

"Sepulang sekolah saya hampir setiap hari mampir ke kedai untuk beli minuman soda," kata pemuda itu dikutip dari akun TikTok @kedidikakipalsu, Rabu (13/9/2023).

Soft drink, dikatakan di laporan itu, terbukti mengandung kadar gula yang tinggi serta memiliki perisa berbagai rasa. Selain gula, kandungan lain yang ada di minuman soft drink adalah kafein, aspartam, sakarin, fruktosa, asam sorbat, asam benzoat, dan asam fosfat.