Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak Malaysia, Ahli Singgung Hak Cipta

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:10 WIB
Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak Malaysia, Ahli Singgung Hak Cipta
Malaysia diduga jiplak lagu Halo-Halo Bandung (Foto: YouTube Lagu Kanak TV)
A
A
A

 

JAKARTA - Lagu Halo-Halo Bandung viral setelah ada dugaan lagu tersebut dijiplak oleh Malaysia menjadi lagu Hello Kuala Lumpur. Video yang diunggah di kanal YouTube Malaysia dengan nama Lagu Kanak TV itu menampilkan video lagu Hello Kuala Lumpur dengan nada yang sama dengan lirik yang diganti.

Ahli Musik dan Lawyer, Kadri Mohamad menegaskan, permasalahan itu seharusnya dapat di analisis lebih mendalam. Pasalnya, harus dibuktikan adalah lirik lagu diganti itu merupakan lagu Halo, Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki.

 BACA JUGA:

"Harus pastikan dulu kalau Halo, Halo Bandung itu memang dari Ismail Marzuki, dan sudah diumumkan menurut Undang-Undang di Indonesia," kata Kadri Mohamad dikutip Rabu (13/9/2023).

Jika dapat dibuktikan, langkah selanjutnya yakni mempertanyakan soal Undang-Undang Hak Cipta di Malaysia sama dengan Indonesia soal pendeklarasian lagu ciptaan. Sebab kedua negara tersebut, tentunya mempunyai perbedaan dalam tatanan peraturan soal pendeklarasian lagu ciptaan. Sehingga seharusnya perlu diketahui terlebih dahulu.

“Di Indonesia, selama sudah dideklarasikan itu sudah sah. Tapi kita nggak tahu, apakah di Malaysia selain deklarasi ada registrasi juga,” ucap Kadri.

Sementara itu, Kadri Mohamad menilai kalau Indonesia seharusnya dapat memastikan lagu Halo, Halo Bandung adalah karya cipta anak bangsa, dan menuntut pencipta lagu atau pembuat konten lagu Hello Kuala Lumpur.

"Kita mesti menuntut dan kasih pressure bahwa lagu itu adalah lagu Indonesia, dan itu harus ada kampanye tertentu. Sehingga nanti kita bisa menunjuk lawyer di sana (Malaysia) untuk menuntut, tapi belum tentu mau karena kan ini masalah negara," kata Kadri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088215/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-MSkDGVf1gS.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088110/mengapa-mandarin-jadi-bahasa-tersulit-nomor-1-di-dunia-5HNfREPkxL.jpg
Mengapa Mandarin Jadi Bahasa Tersulit Nomor 1 di Dunia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073240/ini-bahasa-dengan-penutur-terbanyak-di-dunia-capai-1-1-miliar-orang-QBzpEduWAN.jpg
Ini Bahasa dengan Penutur Terbanyak di Dunia, Capai 1,1 Miliar Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/624/3070514/20-contoh-kalimat-analogi-dalam-bahasa-indonesia-lengkap-dengan-penjelasannya-vYJZ8vaEpT.jpeg
20 Contoh Kalimat Analogi dalam Bahasa Indonesia Lengkap dengan Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/624/3058191/5-artikel-bahasa-jawa-singkat-dengan-berbagai-tema-rKOiIZn4dP.jpg
5 Artikel Bahasa Jawa Singkat dengan Berbagai Tema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/65/3016832/indonesia-day-bahasa-indonesia-semakin-populer-di-sekolah-kampus-australia-bGsgepsHG7.png
Indonesia Day, Bahasa Indonesia Semakin Populer di Sekolah-Kampus Australia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement