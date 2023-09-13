Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar dan Orangtua Siswa Diminta Tak Bawa Kendaraan ke Sekolah, Tekan Polusi Udara

Nunung Purnomo , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:21 WIB
Pelajar dan Orangtua Siswa Diminta Tak Bawa Kendaraan ke Sekolah, Tekan Polusi Udara
Siswa dan orangtua diminta tidak bawa kendaraan ke sekolah (Foto: Freepik)
A
A
A

BANTEN - Guna menekan polusi udara buruk yang disumbangkan oleh emisi kendaraan, Dinas Pendidikan Tangerang Selatan meminta para siswa dan mahasiswa untuk tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Sebagai langkahnya pemkot Tangerang Selatan akan kembali mengoperasikan bus sekolah gratis dan menambah jumlah armadanya.

Mulai hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan Banten mulai memberlakukan regulasi berupa himbauan yakni para siswa untuk tidak membawa kendaraan pribadinya ke sekolah. Tak hanya itu, wali murid juga diminta untuk mengantarkan anaknya menggunakan moda transportasi umum.

Kebijakan ini diambil dinas pendidikan guna menekan polusi udara buruk yang sebagian besar disumbang oleh emisi yang keluar dari kendaraan. Kepala Dinas Pendidikan Deden Deni menyebar regulasi secara tertulis berupa anjuran kepada seluruh sekolah untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi.

Tak hanya siswa, orangtua yang mengantar jemput siswa juga diimbau tidak membawa kendaraan pribadi. Orangtua diminta lebih baik naik angkutan umum untuk antar jemput pelajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement