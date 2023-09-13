Pelajar dan Orangtua Siswa Diminta Tak Bawa Kendaraan ke Sekolah, Tekan Polusi Udara

BANTEN - Guna menekan polusi udara buruk yang disumbangkan oleh emisi kendaraan, Dinas Pendidikan Tangerang Selatan meminta para siswa dan mahasiswa untuk tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Sebagai langkahnya pemkot Tangerang Selatan akan kembali mengoperasikan bus sekolah gratis dan menambah jumlah armadanya.

Mulai hari ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangerang Selatan Banten mulai memberlakukan regulasi berupa himbauan yakni para siswa untuk tidak membawa kendaraan pribadinya ke sekolah. Tak hanya itu, wali murid juga diminta untuk mengantarkan anaknya menggunakan moda transportasi umum.

BACA JUGA: Ini Solusi BRIN Atasi Polusi Udara yang Semakin Buruk

Kebijakan ini diambil dinas pendidikan guna menekan polusi udara buruk yang sebagian besar disumbang oleh emisi yang keluar dari kendaraan. Kepala Dinas Pendidikan Deden Deni menyebar regulasi secara tertulis berupa anjuran kepada seluruh sekolah untuk mengurangi mobilitas kendaraan pribadi.

Tak hanya siswa, orangtua yang mengantar jemput siswa juga diimbau tidak membawa kendaraan pribadi. Orangtua diminta lebih baik naik angkutan umum untuk antar jemput pelajar.