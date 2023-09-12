Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BI Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 dan S2, Ini Syarat Seleksi Penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |15:43 WIB
BI Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 dan S2, Ini Syarat Seleksi Penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer
BI buka lowongan bagi lulusan S1 dan S2 (Foto: Instagram BI)
A
A
A

JAKARTA – Bank Indonesia sedang membuka kesempatan bagi anak muda warga Indonesia untuk bergabung sebagai pegawai di dalamnya. Syaratnya, khusus lulusan S1 dan S2.

Dilansir dari akun Instagram resmi Bank Indonesia, Selasa (12/9/2023) Bank Indonesia kini sudah membuka seleksi penerimaan Pendidikan calon pegawai asisten manajer ini sudah yang ke-38. Periode ini dibuka hingga 14 September 2023 ini.

Apa saja sih syaratnya?

Syarat-syaratnya cukup mudah, yaitu sudah lulus S1 ataupun S2 dengan lulusan dari bidang studi Matematika / Aktuaria, Statistika, Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Seluruh Program Studi Teknik, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ilmu Ekonomi, Islam/Syariah, Akuntansi, Agribisnis, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Psikologi ataupun Manajemen dengan catatan IPK minimal adalah 3.00 dari rentang 4.00.

Perlu diperhatikan, bahwa rekruitmen ini diutamakan yang mempunyai pengalaman organisasi di kampus ataupun di luar kampus. Jadi persiapkan CV kalian dan portofolio kalian juga.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177779/gaji-t6MO_large.jpeg
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773/gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2930240/mengenal-lowongan-kerja-management-trainee-peluang-karier-untuk-fresh-graduate-lls68fHT6c.jpg
Mengenal Lowongan Kerja Management Trainee, Peluang Karier untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/65/2889823/45-dari-100-ceo-ternyata-lulusan-bisnis-dan-manajemen-ahwXpY13OL.jpg
45 dari 100 CEO Ternyata Lulusan Bisnis dan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/65/2887382/ini-gaji-staf-tu-sekolah-negeri-sesuai-umr-afF96XQecA.jpg
Ini Gaji Staf TU Sekolah Negeri, Sesuai UMR?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/65/2884089/berapa-gaji-fresh-graduate-di-astra-international-fF1lZNWDgm.jfif
Berapa Gaji Fresh Graduate di Astra International?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement