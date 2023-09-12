BI Buka Lowongan Kerja Lulusan S1 dan S2, Ini Syarat Seleksi Penerimaan Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer

JAKARTA – Bank Indonesia sedang membuka kesempatan bagi anak muda warga Indonesia untuk bergabung sebagai pegawai di dalamnya. Syaratnya, khusus lulusan S1 dan S2.

Dilansir dari akun Instagram resmi Bank Indonesia, Selasa (12/9/2023) Bank Indonesia kini sudah membuka seleksi penerimaan Pendidikan calon pegawai asisten manajer ini sudah yang ke-38. Periode ini dibuka hingga 14 September 2023 ini.

Apa saja sih syaratnya?

Syarat-syaratnya cukup mudah, yaitu sudah lulus S1 ataupun S2 dengan lulusan dari bidang studi Matematika / Aktuaria, Statistika, Teknologi Informasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Seluruh Program Studi Teknik, Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Ilmu Ekonomi, Islam/Syariah, Akuntansi, Agribisnis, Ilmu Hukum, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Psikologi ataupun Manajemen dengan catatan IPK minimal adalah 3.00 dari rentang 4.00.

Perlu diperhatikan, bahwa rekruitmen ini diutamakan yang mempunyai pengalaman organisasi di kampus ataupun di luar kampus. Jadi persiapkan CV kalian dan portofolio kalian juga.