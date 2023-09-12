Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Semua Kuliah di UGM, Ini Riwayat Pendidikan Ganjar Pranowo Sekeluarga

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |14:03 WIB
Semua Kuliah di UGM, Ini Riwayat Pendidikan Ganjar Pranowo Sekeluarga
Semua kuliah di UGM, ini riwayat pendidikan Ganjar Pranowo sekeluarga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ganjar Pranowo adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dia lahir pada 24 November 1967 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya Ganjar Pranowo yang menempuh pendidikan tinggi di UGM atau Universitas Gadjah Mada, tetapi juga keluarganya.

Dia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Hukum UGM. Pendidikan hukumnya di UGM menjadi dasar bagi karirnya di bidang politik dan pemerintahan. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di UGM, Ganjar Pranowo melanjutkan karirnya di dunia politik dan pemerintahan. Ia terlibat dalam berbagai posisi politik, termasuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum kemudian terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah seperti dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023).

Siapa sangka satu keluarga ini merupakan lulusan UGM lho. Anak dan istri Ganjar yang sama-sama kuliah di Universitas ternama ini menarik sorotan banyak orang. Muhammad Zinedine Alam Ganjar seorang anak dari Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh yang melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada(UGM) di Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Industri yang saat ini PTN tersebut dipimpin oleh Rektor Ova Emilia.

Ia juga lulusan dari SMAN 3 Semarang yang meraih banyak prestasi dengan penghargaan The Best Financial Management Award. Tidak hanya itu, ketika duduk di bangku SMP, ia juga berhasil merebut medali emas di kompetisi sains di Korea Selatan.

Sedangkan istri dari Ganjar Pranowo yang bernama Siti Atikoh merupakan seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga dengan Fakultas Teknologi Pertanian lulusan tahun 1997. Saat kuliah ia masih menjadi adik tingkat dari Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
