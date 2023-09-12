Mengapa Bahasa Inggris Ditetapkan sebagai Bahasa Internasional?

JAKARTA - Mengapa bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa internasional? Hal ini perlu kamu pahami, apalagi bahasa Inggris saat ini menjadi bahasa universal di seluruh dunia.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (12/9/2023) salah satunya adalah bahasa yang tertua sejak abad ke-8. Selain itu, bahasa Inggris juga memiliki perkembangan kosakata yang pesat.

Tidak heran, dengan 350 juta yang ada dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dan 430 juta orang menggunakannya sebagai bahasa sekundernya. Ditambah lagi, bahasa Inggris sudah merambah ke dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena inilah bahasa inggris akan tidak akan pudar di masa depan.

Selain itu, kota Britain mempunyai impact yang sangat besar kepada amerika, ditambah lagi setelah kejadian perang dunia kedua. Namun perlu diperhatikan, bahwa bahasa Inggris sudah dipakai dimana-mana, sehingga jika tidak dari sekarang, kamu akan terkena “snowball effect”.