HOME EDUKASI KAMPUS

6 Idol K-Pop yang Tak Selesai Kuliah, Lebih Pilih Panggung Hiburan

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |04:30 WIB
JAKARTA – Dilema dialami para selebriti K-Pop. Para idol dihadapkan keputusan sulit antara kuliah atau karier. Sebagian dari mereka memilih tidak melanjutkan kuliah karena lebih memilih fokus di dunia hiburan.

Di Korea, untuk masuk universitas saja perlu melakukan tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (CSAT). Tujuannya untuk menilai ukuran kemampuan dari mahasiswa sesuai dengan standar universitas di sana.

Kebanyakan idol Korea dalam memulai karirnya di masa mudanya, untuk menyelesaikan tes ini menjadi sebuah pilihan yang sulit apakah mereka memilih jalur idol atau pendidikan. Namun idol ini berkata lain, mereka rela melepas kuliahnya untuk menjadi idol. Siapa saja mereka? Berikut adalah daftarnya, dilansir dari South China Morning Post, Senin (11/9/2023).

Idol Tidak Kuliah

 

1. Jung Won – Enhypen

Jung won sudah menetapkan dari awal bahwa dia tidak akan melakukan tes masuk universitas. Namun ketika saat ada fans meeting, dia mengatakan kepada fansnya “bukankah kalian setelah test CSAT ngedown?”. Menurutnya “Ya, CSAT gak begitu-begitu perlu amat kok,” katanya saat itu.

Sehari kemudian, dia meminta maaf karena tindakannya yang tidak memikirkan perasaan fansnya yang sudah mati-matian menjalani test CSAT ini. dia akan lebih berhati-hati lagi dan lebih dewasa ke depannya.

2. J dan Yoon – StayC’

Baru-baru ini, girl grup ini memiliki popularitas yang tinggi. Namun Yoon dan J memutuskan untuk tidak berkuliah tahun ini

1 2
