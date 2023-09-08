Perpisahan Guru Bikin Sedih, Dipecat karena Pelit Nilai dan Terlalu Killer

JAKARTA – Seorang guru di Florida, AS, mengucapkan perpisahaan lewat catatan yang memilukan. Dia dipecat karena dinilai terlalu disiplin dan ketat dalam mengajar alias killer. Dia juga dinilai pelit nilai.

Dilansir dari Mirror.co.uk, Jumat (8/9/2023), dalam peraturan sekolahnya menyatakan bahwa ia dinilai pelit nilai. Ia tidak boleh menilai siswanya bekerja lebih rendah dari 50%. Tidak ada guru yang diperbolehkan memberikan nilai di bawah 50 persen kepada siswanya, bahkan jika pekerjaannya tidak lengkap atau di bawah standar.

Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai kebijakan tersebut. Menjadi guru selama 17 tahun, itu adalah aturan yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dan ketika dia membantah hal itu, kontraknya diputus.

Tirado, bekerja di sebuah sekolah menengah di Port St Lucie, Florida. Hal itu dimulai ketika dia mengajar kelas IPS kelas delapan, dengan memberikan tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu dua minggu. Namun pada akhir periode waktu yang sudah ditentukan, sejumlah siswa tidak menyerahkan tugas apa pun. Saat itu dia menerima pemberitahuan penghentian tanpa alasan resmi.

Mengapa? karena dia masih dalam masa percobaan, dia meninggalkan pesan perpisahan yang lancang kepada teman-temannya.