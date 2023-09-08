Viral! Guru SMA Gunting Paksa Rambut Siswa karena Nyaris Melebihi Hijab

JAKARTA - Beredar video viral memperlihatkan seorang guru menggunting rambut panjang murid berhijab. Video tersebut diunggah melalui akun twitter milik @simbok_dharmi yang diunggah kembali melalui akun twitter @kegoblgnunfaedh.

Kejadian itu memperlihatkan seorang guru langsung menggunting rambut siswa perempuan karena rambutnya terlalu panjang nyaris melebihi batas hijab yang dikenakannya. Razia di kelas itu membuat sang guru membawa gunting dan memotong rambut siswanya.

Dilihat pada unggahan akun simbok_dharmi, guru tersebut menggunting rambut seorang siswi yang dianggap terlalu panjang, meski rambut siswi itu sudah tertutup oleh hijab. Hingga video ini viral belum diketahui di mana hal itu terjadi.

Netizen geram karena peristiwa ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga ada seorang guru di Lamongan yang mencukur rambut siswa karena tidak pakai ciput hijab.

“Mohon dikondisikan tenaga pengajar ini di purna tugaskan karena bersikap tidak sesuai dengan aturan jiwa seorang pendidik Terima kasih," tulis akun tersebut dikutip, Jumat (8/9/2023).

Saat sang guru SMA itu memotong rambut siswi tersebut, terlihat para siswi dan siswa lainnya hanya tertawa. Terlihat aksi guru SMA itu memotong rambut siswi berjilbab itu dilakukan di sebuah kelas.