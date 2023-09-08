Miris! Kelas di SDN Ini Hanya Punya 2 Murid, Kalah dari Sekolah Favorit

SUMATRA SELATAN - Umumnya, sebuah sekolah memiliki siswa puluhan hingga ratusan orang. Potret miris dunia pendidikan terjadi di sebuah sekolah SDN di kabupaten Oki Sumatra Selatan. Siswa kelas satu hanya ada dua orang murid.

Saat penerimaan siswa baru sekolah ini hanya mampu mendapatkan siswa dua orang. Namun demikian guru tetap semangat mengajar. SDN 11 Kayu Agung di kelurahan Mangungjaya itu mencatat setiap tahun siswa di sekolah ini semakin berkurang.

“Memberikan ilmu yang baik kepada siswa tidak akan terhalang oleh keterbatasan jumlah siswa karena memberikan ilmu yang berguna merupakan amal ibadah dan tanggungjawab seorang guru,” kata seorang guru, Rahmawati, dikutip Jumat (8/9/2023)

Pada saat penerimaan siswa baru, ternyata sekolah ini hanya mampu mendapatkan siswa hanya dua orang. Kemudian kelas dua ada lima orang. Kelas tiga ada sembilan orang.