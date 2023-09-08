Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Miris! Kelas di SDN Ini Hanya Punya 2 Murid, Kalah dari Sekolah Favorit

M Fitriadi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:13 WIB
Miris! Kelas di SDN Ini Hanya Punya 2 Murid, Kalah dari Sekolah Favorit
Sekolah ini hanya punya 2 siswa di kelas 1 (Foto: Fitriadi)
SUMATRA SELATAN - Umumnya, sebuah sekolah memiliki siswa puluhan hingga ratusan orang. Potret miris dunia pendidikan terjadi di sebuah sekolah SDN di kabupaten Oki Sumatra Selatan. Siswa kelas satu hanya ada dua orang murid.

Saat penerimaan siswa baru sekolah ini hanya mampu mendapatkan siswa dua orang. Namun demikian guru tetap semangat mengajar. SDN 11 Kayu Agung di kelurahan Mangungjaya itu mencatat setiap tahun siswa di sekolah ini semakin berkurang.

 BACA JUGA:

“Memberikan ilmu yang baik kepada siswa tidak akan terhalang oleh keterbatasan jumlah siswa karena memberikan ilmu yang berguna merupakan amal ibadah dan tanggungjawab seorang guru,” kata seorang guru, Rahmawati, dikutip Jumat (8/9/2023)

 BACA JUGA:

Pada saat penerimaan siswa baru, ternyata sekolah ini hanya mampu mendapatkan siswa hanya dua orang. Kemudian kelas dua ada lima orang. Kelas tiga ada sembilan orang.

