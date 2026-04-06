Profil dan Pendidikan Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Lulus S1 dengan Ijazah Blockchain

Profil dan Pendidikan Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Lulus S1 dengan Ijazah Blockchain (Foto: Instagram)

JAKARTA - Profil dan pendidikan Pratama Arhan, pemain Timnas Indonesia yang lulus S1 dengan ijazah Blockchain. Bek kiri andalan Timnas Indonesia ini resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

Kelulusan Arhan tercatat istimewa karena ia menjadi lulusan pertama yang akan menerima ijazah berbasis teknologi blockchain. Kepastian ini didapat setelah Arhan berhasil melewati sidang skripsi pada Kamis 2 April 2026.

Melalui akun Instagram resminya, pihak kampus memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan atlet bernomor punggung 12 tersebut.

"Sarjana Manajemen unlocked. Topik yang relate sama dunia bola & brand, bawa Pratama Arhan Alif lewatin Seminar Hasil dengan baik," tulis akun @udinusofficial.

Ijazah Blockchain

Kelulusan Arhan menandai sejarah baru bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Udinus menjadi kampus pertama di Tanah Air yang menerapkan ijazah berbasis blockchain hasil kerja sama dengan Dubai Blockchain Center dan Indonesia Blockchain Center (IBC).

Teknologi ini dirancang untuk menjamin keamanan data lulusan, memudahkan verifikasi, serta mencegah praktik ijazah palsu secara permanen. Sebagai lulusan tahun 2026, Arhan dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda pada April mendatang.

Penerapan sistem digital ini diharapkan menjadi standar baru bagi pencatatan verifikasi data di tingkat perguruan tinggi. Kini, sosok yang dulu dikenal murni sebagai atlet kebanggaan Indonesia, telah sah diakui sebagai seorang sarjana yang memiliki bekal keilmuan manajemen.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

