HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Pratama Arhan, Pemain Timnas Indonesia yang Lulus S1 dengan Ijazah Blockchain

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |16:09 WIB
JAKARTA - Profil dan pendidikan Pratama Arhan, pemain Timnas Indonesia yang lulus S1 dengan ijazah Blockchain. Bek kiri andalan Timnas Indonesia ini resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (S.M.) dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

Kelulusan Arhan tercatat istimewa karena ia menjadi lulusan pertama yang akan menerima ijazah berbasis teknologi blockchain. Kepastian ini didapat setelah Arhan berhasil melewati sidang skripsi pada Kamis 2 April 2026.

Melalui akun Instagram resminya, pihak kampus memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan atlet bernomor punggung 12 tersebut.

"Sarjana Manajemen unlocked. Topik yang relate sama dunia bola & brand, bawa Pratama Arhan Alif lewatin Seminar Hasil dengan baik," tulis akun @udinusofficial.

Ijazah Blockchain

Kelulusan Arhan menandai sejarah baru bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Udinus menjadi kampus pertama di Tanah Air yang menerapkan ijazah berbasis blockchain hasil kerja sama dengan Dubai Blockchain Center dan Indonesia Blockchain Center (IBC).

Teknologi ini dirancang untuk menjamin keamanan data lulusan, memudahkan verifikasi, serta mencegah praktik ijazah palsu secara permanen. Sebagai lulusan tahun 2026, Arhan dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda pada April mendatang.

Penerapan sistem digital ini diharapkan menjadi standar baru bagi pencatatan verifikasi data di tingkat perguruan tinggi. Kini, sosok yang dulu dikenal murni sebagai atlet kebanggaan Indonesia, telah sah diakui sebagai seorang sarjana yang memiliki bekal keilmuan manajemen.
 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/624/3210515/pendidikan-MmDT_large.jpg
Riwayat Pendidikan Wira Arizona, Jaksa Penuntut Umum di Kasus Videografer Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/65/3210062/clara-ZmBk_large.jpg
Ini Pendidikan Clara Shinta yang Ungkap Dugaan Perselingkuhan Suami Melalui Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/65/3209624/beckham_putra-s19W_large.jpeg
Riwayat Pendidikan Beckham Putra, Pemain Persib dan Timnas Indonesia Ternyata Mahasiswa Unjani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/65/3209222/tasya_tasyi-ehgI_large.jpeg
Perbandingan Pendidikan Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia, Sama-sama Alumni FKG Universitas Trisakti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/65/3208921/riwayat_pendidikan-pucR_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mayjen TNI Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Lulusan Tarnus Dipromosikan Jadi Pangkogabwilhan III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/65/3208751/yaqut-c7z9_large.jpg
Ini Pendidikan Yaqut Cholil Qoumas, Eks Menag Tersangka Korupsi yang Sempat Jadi Tahanan Rumah
