3 Bukti Abigail Manurung Bercyanda Mahasiswi Cerdas, Lolos Masuk UGM

JAKARTA - Abigail Manurung atau akrab disapa Gege baru-baru ini mendadak dikenal warganet berkat video wawancaranya viral di media sosial. Mahasiswi baru UGM yang terkenal gegara jargon ‘bercyanda’ yang unik tersebut bahkan sempat diundang menjadi bintang tamu di salah satu acara di TV.

Dikenal dari videonya yang kocak dan lucu dari konten wawancara bersama YouTuber Danang Giri Sadewa, tidak menutup fakta jika Abigail Manurung adalah mahasiswi baru yang pintar, bahkan terbukti sejak zaman sekolah. Dikutip dari berbagai sumber, Rabu (6/9/2023), ini dia 3 fakta mengapa Abigail Manurung adalah mahasiswi cerdas.

Bukti Abigail Manurung Cerdas

1. Masuk UGM Lewat Jalur Rapor

Dalam konten wawancara pengalamannya saat masuk UGM di konten TikTok yang viral beberapa waktu lalu, Abigail mengatakan bahwa dirinya masuk ke UGM lewat jalur SNBP atau jalur rapot. Abigail berhasil menjadi mahasiswi baru UGM Fakultas Psikologi.

Diketahui, jalur SNBP merupakan jalur masuk Perguruan Tinggi Negeri pertama yang dilaksanakan serentak secara nasional. Untuk lolos ke jalur ini, nilai yang diperoleh sejak semester 1 sampai semester 5 di SMA harus tinggi dan stabil. Selain itu, sangat membantu penilaian jika memiliki prestasi akademik atau non akademik.

2. Lulusan SMA Favorit di Jakarta

Wanita kelahiran jakarta ini merupakan alumni dari salah satu SMA swasta favorit di Jakarta, SMA Kolese Gonzaga yang ada di Jakarta Selatan. SMA ini merupakan salah satu SMA swasta pilihan yang terkenal favorit di Jakarta.

Abigail terkenal sebagai murid yang berprestasi di SMA. Dengan tergolong sebagai murid yang eligible untuk mengikuti SNBP dari SMA Kolese Gonzaga menjadi bukti bahwa Abigail merupakan salah satu murid yang cerdas.