Miris! Pelajar Bully Teman di Sekolah hingga Terluka, Orangtua Pelaku Menangis

JAKARTA - Momen miris dan memilukan terlihat pada sebuah video viral yang memperlihatkan sikap orangtua yang menangis dalam pertemuan sekolah. Seorang ayah menangis saat mengetahui anaknya tega melakukan perundungan atau bullying terhadap teman sebayanya.

Kejadian tersebut terjadi di sebuah sekolah di Cirebon. Dalam mediasi pertemuan orangtua korban dan pelaku, sang ayah pelaku justru menangis. Dia menyesalkan dengan apa yang dilakukan sang anak.

Pelaku bully tega mendorong temannya saat sedang wudhu. Alhasil, temannya terluka di bagian bibir karena didorong seperti dilansir dari akun Twitter Sosmed.Keras, dikutip Rabu (6/9/2023).

Pihak sekolah melakukan mediasi dengan para orangtua. Sang ayah pelaku menangis tersedu-sedu menyesalkan perbuatan putranya.

Netizen ramai berkomentar dan ikut prihatin. Mereka berharap ada penyelesaian dalam kasus ini.