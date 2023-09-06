Viral! Anak Magang Dimarahi Ibu-Ibu Sosialita saat Jaga Kasir, Sekolah Tuntut Minta Maaf

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak magang dimaki oleh seorang pelanggan perempuan di sebuah toko swalayan. Video tersebut diviralkan oleh pelanggan itu sendiri yang tidak terima karena anak magang perempuan tersebut menegurnya karena hendak mengembalikan barang.

Ibu muda berpakaian glamor bak sosialita itu memaki siswa SMK tersebut yang sedang bertugas sebagai kasir. Siswa SMK tersebut berusaha memberikan pengertian, namun ibu-ibu tersebut justru terus memarahinya.

Video yang diunggah oleh akun Twitter Kegoblogan.Unfaedah itu menyebutkan anak magang itu saat ini mengalami trauma. Akibatnya dia tidak mau masuk kerja.

“Kurang ajar banget ya pegawai di sini, seakan-akan kita gak bisa bayar. Ini bedanya belanja di mal besar sama swalayan kecil, pegawainya kurang ajar,” tulis ibu sosialita tersebut lewat caption video yang dia viralkan sendiri, dikutip Rabu (6/9/2023).

Alhasil siswa tersebut sudah berusaha meminta maaf dan memberikan pengertian. Namun ibu tersebut justru mengancam melaporkannya kepada atasan. Netizen ramai berkomentar.

Belakangan diketahui siswa tersebut adalah siswa SMKN 1 Probolinggo. Pihak guru menyesalkan video itu diviralkan oleh ibu tersebut.

“Kami menyesalkan kenapa diviralkan. Itu saja. Kami meminta dia (ibu tersebut) meminta maaf secara terbuka. Itu saja,” kata sang guru secara terpisah.