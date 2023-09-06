Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Anak Magang Dimarahi Ibu-Ibu Sosialita saat Jaga Kasir, Sekolah Tuntut Minta Maaf

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |06:06 WIB
Viral! Anak Magang Dimarahi Ibu-Ibu Sosialita saat Jaga Kasir, Sekolah Tuntut Minta Maaf
Viral anak magang dimarahi ibu sosialita saat belanja (Foto: Twitter Kegoblogan.Unfaedah)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan seorang anak magang dimaki oleh seorang pelanggan perempuan di sebuah toko swalayan. Video tersebut diviralkan oleh pelanggan itu sendiri yang tidak terima karena anak magang perempuan tersebut menegurnya karena hendak mengembalikan barang.

Ibu muda berpakaian glamor bak sosialita itu memaki siswa SMK tersebut yang sedang bertugas sebagai kasir. Siswa SMK tersebut berusaha memberikan pengertian, namun ibu-ibu tersebut justru terus memarahinya.

Video yang diunggah oleh akun Twitter Kegoblogan.Unfaedah itu menyebutkan anak magang itu saat ini mengalami trauma. Akibatnya dia tidak mau masuk kerja.

“Kurang ajar banget ya pegawai di sini, seakan-akan kita gak bisa bayar. Ini bedanya belanja di mal besar sama swalayan kecil, pegawainya kurang ajar,” tulis ibu sosialita tersebut lewat caption video yang dia viralkan sendiri, dikutip Rabu (6/9/2023).

Alhasil siswa tersebut sudah berusaha meminta maaf dan memberikan pengertian. Namun ibu tersebut justru mengancam melaporkannya kepada atasan. Netizen ramai berkomentar.

 BACA JUGA:

Belakangan diketahui siswa tersebut adalah siswa SMKN 1 Probolinggo. Pihak guru menyesalkan video itu diviralkan oleh ibu tersebut.

“Kami menyesalkan kenapa diviralkan. Itu saja. Kami meminta dia (ibu tersebut) meminta maaf secara terbuka. Itu saja,” kata sang guru secara terpisah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187501/viral-UPy3_large.jpg
Viral! Siswa Tapanuli Bertanya ‘Bayar Enggak Pak’ saat Dievakuasi Helikopter TNI AU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285/bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186179/viral-mFVM_large.jpg
Viral Siswa SMAN 10 Makassar Kompak Selamatkan Kucing yang Tercebur di Kolam Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/624/3185837/viral-DMT3_large.jpg
Viral, Bocah SD Naik KRL Subuh-subuh dari Parung ke Klender demi Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184331/viral-3Gcf_large.jpg
Viral! Guru di Bulukumba Sulsel Minta Maaf Usai Videokan Atap Sekolah Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183929/mahasiswa_unpam-MATh_large.jpg
Viral Mahasiswa Rusak Jok Motor di Unpam, Ngaku Salah dan Sedang Emosi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement