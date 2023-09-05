Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hebat! Dokter Spesialis Jantung UI Ini Lulus Doktor di Usia 30 dengan Gelar Summa Cumlaude

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |21:07 WIB
Hebat! Dokter Spesialis Jantung UI Ini Lulus Doktor di Usia 30 dengan Gelar Summa Cumlaude
Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah lulus Doktor usia 30 tahun (Foto: FKUI)
JAKARTA - Masih muda dan cerdas, predikat itu yang disematkan kepada Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Dr.dr. Novita Gemalasari Liman, SpJP berhasil meraih gelar Doktor atau S3 di usia produktif yakni 30 tahun.

Dia menjadi Doktor ke-44 FKUI di tahun 2023. Sang dokter lulus dengan predikat Summa Cumlaude.

Dalam keterangan resmi kepada Okezone, Dekan FKUI Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH., M.M.B. mengatakan sang lulusan bernama Dr.dr. Novita Gemalasari Liman, SpJP itu kini masih berumur 30 tahun. Saat menjadi mahasiswa FKUI, dia berumur 15 tahun.

Dia menyelesaikan pendidikan dokter umum di FK Universitas Indonesia pada tahun 2013 saat berumur 20 tahun. Lahir di Ujung Pandang dan sampai SMA masih tinggal di Makassar.

Sempat bekerja 2 tahun di RSUD Barru Sulsel sebagai dokter umum dan tahun 2016 menjadi PPDS Jantung dan pembuluh darah FKUI dan lulus 2020.

