Gelar Akademik Ganjar Pranowo, Ternyata Ada Dua Kampus

JAKARTA- Sosok Gubernur Jawa Tengah yang satu ini terus menjadi sorotan termasuk gelar akademik Ganjar Pranowo juga ikut jadi perhatian publik.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (2/9/2023), mengenai gelar akademik Ganjar Pranowo ternyata ia dapatkan dari dua kampus bergengsi di Indonesia.

Seperti diketahui, gelar pendidikan sudah umum menjadi salah satu faktor penentu karir seseorang dalam dunia kerja. Demikian juga saat seseorang terjun ke dunia politik, gelar yang ia dapatkan tentunya jadi salah satu faktor penting.

Dilansir dari laman jatengprov.go.id, gelar akademik Ganjar Pranowo adalah S.H dan M.I.P yang mana cukup relevan dengan karir yang ia geluti saat ini. Pria berusia 54 tahun ini memiliki latar belakang pendidikan yang menarik sebelum meraih dua gelar tersebut.

Ganjar Pranowo yang lahir dengan nama Ganjar Sungkawa ini merupakan pria dari latar belakang keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang polisi dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang membuka warung kelontong serta menjual bensin di pinggir jalan.

