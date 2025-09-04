Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi

JAKARTA – Adu riwayat pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, bak langit dan bumi. Riwayat Pendidikan kedua orang yang sedang menjadi perbincangan hangat saat ini, antara Ahmad Sahroni Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dengan penggantinya yaitu Rusdi Masse.

Dua tokoh publik, Ahmad Sahroni dan Rusdi Masse, sama-sama dikenal sebagai politisi sukses. Namun, jika menilik riwayat pendidikan keduanya, perbedaan yang muncul begitu mencolok. Perjalanan akademis Sahroni dan Rusdi bak langit dan bumi, memberi warna tersendiri dalam kisah hidup mereka.

Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni, yang dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok, memulai pendidikannya di SDN Kebon Bawang 05 Pagi. Setelah itu, ia melanjutkan ke SMP Yappenda Jakarta Utara dan SMA Negeri 114 Jakarta.

Tak berhenti sampai di sana, Sahroni kemudian meniti jenjang pendidikan tinggi. Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Pelita Bangsa, lalu melanjutkan ke jenjang magister dengan Magister Ilmu Komunikasi di Stikom InterStudi. Puncaknya, pada 2024, ia resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur Jakarta.

Riwayat pendidikan Ahmad Sahroni ini menjadi bukti bahwa kerja keras bisa mengantarkan seseorang dari kehidupan sederhana hingga menjadi tokoh penting dengan pencapaian akademis yang tinggi.

Riwayat Pendidikan Rusdi Masse

Sementara itu, riwayat pendidikan Rusdi Masse cukup berbeda. Mantan Bupati Sidrap dua periode ini menamatkan sekolah dasar di SD 05 Rappang, lalu berlanjut ke SMP Negeri 1 Rappang, dan menutup pendidikannya di SMA Karya 2 Ujung Pandang pada awal 1990-an.

Berbeda dengan Sahroni, Rusdi Masse tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Meski begitu, karier politiknya tetap cemerlang. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting Partai NasDem di Sulawesi Selatan dan berhasil membangun pengaruh politik yang kuat meski hanya mengantongi ijazah SMA.