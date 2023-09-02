Adaptasi Diaspora Muda Indonesia di Barcelona, Spanyol

JAKARTA - Berangkat dari pengalaman dari salah satu lulusan terbaik dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun 2023, Ernanda Dalimunthe merupakan salah satu jebolan dari IISMA (Indonesian International Student Mobility Award) tahun 2021. IISMA adalah skema beasiswa Pemerintah Indonesia untuk mendanai program mobilitas pelajar Indonesia ke universitas di luar negeri, merupakan IISMA 2021 Awardee di Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

Menurut data dari Institut Statistik Nasional Spanyol (Instituto Nacional de Estadistica), Barcelona adalah ibu kota dan kota terbesar komunitas otonom Catalonia, sebuah kota yang terletak di pantai timur laut Spanyol dengan populasi sekitar 1.600.000 orang-orang di dalam batas kota (Anon 2016). Selain itu, data dari laporan Kearney (2022) menjelaskan bahwa Barcelona dapat digambarkan sebagai pusat ekonomi dan budaya utama di Eropa barat daya karena keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata.

Dalam pertumbuhan status sosial-ekonomi yang melonjak selama bertahun-tahun, Barcelona telah dinobatkan untuk kualifikasi untuk disebut sebagai status kota global (Beta+) (Anon 2022). Barcelona telah didefinisikan sebagai kota berbasis rekreasi dengan industri pariwisata dan budaya sebagai aset utama dan sumber pendapatannya (Vives and Torrens 2011), perkembangan sektor ini menyumbang pertumbuhan status sosial ekonomi kota dengan pariwisata menjadi kontributor yang signifikan bagi perkembangan Barcelona. sektor jasa (Eastaway et al. 2008). Data ini telah memberikan bukti yang diperlukan bahwa Barcelona sebagai sebuah kota tidak akan berhenti mengembangkan sektor internasionalnya. Tetapi, apa yang ditawarkan Barcelona yang menarik banyak pengunjung internasional?

Namun, ketenaran kota yang meningkat menarik lebih banyak pengunjung internasional untuk datang ke kota dan mengganggu keseimbangan situasi sosial ekonomi lokal. Isu ini menyoroti terjadinya individu internasional yang memutuskan untuk pindah ke Barcelona untuk menjadi penduduk jangka panjang yang kita sebut 'diaspora.'

Diaspora merupakan fenomena yang dapat ditemukan dalam perjalanan sejarah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian diaspora adalah masa persebaran suatu bangsa yang tersebar di berbagai belahan dunia, dan bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa Yahudi sebelum negara Israel berdiri pada tahun 1948. Diaspora memiliki definisi yang luas karena maknanya selalu berubah secara dinamis, yang membuatnya sulit untuk menetapkan kriteria yang jelas tentang apa itu diaspora.

BACA JUGA: Kisah Diaspora asal Tegal Jalani Bisnis Restoran di Eropa

Barcelona adalah salah satu contoh dari kota multikultural dengan latar belakang masyarakat yang beragam termasuk tingkat toleransinya, banyak orang Indonesia yang tertarik tinggal di sana sebagai diaspora dengan beberapa motivasi. Sistem pendidikan, budaya, keragaman, dan inklusivitas yang ditawarkan Barcelona sangat akomodatif, yang dapat diterjemahkan sebagai tujuan yang baik bagi diaspora Indonesia untuk mengejar kehidupan yang lebih baik tentunya. Tingkat toleransi mereka terhadap kelompok minoritas sangat luar biasa.

Dimulai dengan kesenian yang dimiliki kota tersebut, bahwa Barcelona adalah kota yang sangat artistik dengan setiap kesenian yang ditampilkan di setiap media memiliki nilai sejarahnya masing-masing. Kemudian menyangkut lokasi kota dan tata kotanya. Berlanjut dengan tingginya tingkat internasionalisme yang dimiliki Barcelona sebagai sebuah kota. Multikulturalismenya mendefinisikan betapa beragamnya mereka ketika menyangkut orang-orang yang tinggal di sana dan perpaduan budaya ditunjukkan dalam berbagai aspek kota seperti arsitekturnya dan adat istiadat yang disampaikan orang-orang dalam percakapan sehari-hari. Banyak imigran dari berbagai negara tinggal di Barcelona yang menyebabkan banyak komunitas dan ruang imigran dari masing-masing negara tertentu yang mereka kenali untuk dibuat. Mereka menekankan apa yang telah mereka pelajari di Barcelona, terutama tentang keterbukaan dan inklusivitas penduduk lokal Barcelona, penting untuk ditiru di Indonesia untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih terbuka dan inklusif.