1108 Sekolah Belajar Jarak Jauh selama KTT ASEAN, Bantu Kurangi Polusi Jakarta

JAKARTA - Sebanyak 1108 sekolah di Jakarta akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pelaksanaan KTT ASEAN 4-7 September 2023. Diharapkan, kebijakan itu juga mampu mengurangi polusi udara di Jakarta.

Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan bagi FSGI secara prinsip PJJ atau PTM (Pembelajaran Tatap Muka) pada dasarnya peserta didik tetap belajar dan guru tetap mengajar. Ini juga hanya berlangsung sementara saat KTT berlangsung.

BACA JUGA:

“Sekolah yang di PJJ kan juga hanya yang berada di sekitar pusat acara, seperti SMAN 24 Jakarta,” tuturnya kepada Okezone, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Pihaknya mendukung pelaksanaan KTT yang sedang berlangsung. Dia berharap kebijakan PJJ bisa membantu mengurangi polusi udara.

BACA JUGA:

“Dengan anak-anak PJJ maka kemacetan berpotensi berkurang dan polusi udara juga diharapkan membaik karena mobilitas ribuan peserta didik dan pendidik berkurang, terutama yang berada di sekitar perhelatan acara,” ujarnya.