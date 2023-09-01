Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Lebih Pilih Magang daripada Skripsi, Ini Alasannya

Rio Manik , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |21:05 WIB
Mahasiswa Lebih Pilih Magang daripada Skripsi, Ini Alasannya
Skripsi kini tidak lagi wajib, ada pilihan lain untuk syarat kelulusan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa menyambut baik adanya peraturan Mendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan untuk jenjang S1. Mereka lebih suka jika diganti dengan membuat project atau magang di sejumlah instansi atau perusahaan.

Menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi dan transformasi pendidikan.

Salah satu kebijakan dalam peraturan menteri adalah memberi keleluasaan kepada kampus dan mahasiswa untuk memilih tugas akhir kuliah.

 BACA JUGA:

Dalam aturan baru ini mahasiswa tidak lagi diwajibkan menyelesaikan skripsi dan bisa menggantinya dengan tugas akhir atau project. Menurut mereka yang dibutuhkan dalam tugas akhir adalah melaksanakan praktik dari teori yang telah mereka dapatkan.

Apalagi setelah lulus nanti, mereka akan terjun ke dunia kerja atau industri. Maka magang adalah pilihan paling tepat menurut mereka.

“Lebih setuju sih (skripsi tidak wajib). Akan banyak opsi yang bisa dipilih. Magang sih di pemerintahan lebih seru ya,” kata Zia dan Krisna, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta, Jumat (1//9/2023).

 BACA JUGA:

Hal senada diutarakan mahasiswa lainnya. Eko Maulana, mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Dia lebih memilih magang untuk tugas akhir.

“Namanya udah semester akhir butuh praktik yang lanjut ke kerja. Skripsi enggak terlalu penting buat kerja. Enggak mesti semua orang belajar skripsi. lebih cocok buat magang. Cocoknya praktik. sangat terbuka,” ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/65/3189648/unj-67YX_large.jpg
5 Jurusan Sepi Peminat di UNJ yang Bisa Jadi Acuan Daftar SNBP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/65/3143023/presiden_macron-T2mn_large.jpg
Momen Presiden Macron Diserbu Selfie Bareng Gen Z saat Main ke UNJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/65/3029361/10-daftar-prodi-terketat-jalur-mandiri-2024-di-unj-ZpmSfjjm4U.jpg
10 Daftar Prodi Terketat Jalur Mandiri 2024 di UNJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/65/2973397/atdikbud-gandeng-unj-promosi-indonesia-di-sekolah-australia-h2Hj36ZdyC.jpg
Atdikbud Gandeng UNJ Promosi Indonesia di Sekolah Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/65/2973009/unj-jajaki-kerjasama-program-magister-pendidikan-bahasa-dengan-university-of-canberra-2taWnxutGM.png
UNJ Jajaki Kerjasama Program Magister Pendidikan Bahasa dengan University of Canberra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/65/2971650/tari-teatrikal-lutung-kasarung-unj-hadir-ramaikan-festival-multibudaya-canberra-5huiURpkvX.jpg
Tari Teatrikal Lutung Kasarung UNJ Hadir Ramaikan Festival Multibudaya Canberra
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement