HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Cari Bibit Atlet dari Cabor Bela Diri Silat dan Karate

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |17:01 WIB
Mahasiswa Cari Bibit Atlet dari Cabor Bela Diri Silat dan Karate
UNJ gelar Martial Art Competition untuk mencari atlet cabor bela diri (Foto: UNJ)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mencari bibit atlet untuk dua cabang olahraga (cabor) yakni silat dan karate dalam Martial Art Competition (MAC) di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, akhir pekan ini. Para mahasiswa menggabungkan cabor dari olahraga bela diri.

Ketua Panitia sekaligus Pendidikan Kepelatihan Olahraga UNJ, Hendro Wardoyo mengatakan, kegiatan tersebut terinspirasi dari event yang pernah dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang menggabungkan kompetisi dari semua cabang olahraga bela diri. Pertama kali yang mengadakan adalah KONI yang mempersatukan kompetisi seluruh cabang olahraga bela diri.

“Nah, atas dasar itu, kami dari sektor pendidikan yang juga memiliki fakultas olahraga juga ikut peduli untuk menggelar kegiatan penggabungan kompetisi dari bela diri. Tapi untuk event perdana ini, kita baru bisa menyelenggarakan dua cabor bela diri," kata Hendro kepada wartawan, Senin (11/12/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut Hendro juga mengatakan, event ini bertujuan untuk mencari bibit dari pelajar mulai dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dan pembinaan atlet di cabor bela diri sejak dini. Ada pula nomor dewasa dari TNI dan Polri.

"Alhamdulillah banyak pesertanya dari siswa-siswa hingga mahasiswa. Tapi kita juga membuka untuk nomor dewasa, seperti kadet dari TNI/Polri," kata Hendro.

 BACA JUGA:

Hendro kembali menuturkan bahwa event ini bentuk kepedulian UNJ terhadap olahraga akan terus berprestasi di kancah internasional. "Apalagi yang kita pertandingan dari cabor pencak silat yang merupakan budaya dari Indonesia yang harus dilestarikan, dan Karate yang merupakan cabor beladiri yang berprestasi di Indonesia," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
