Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Guru Besar UI Temukan Alat Kendali Otomatis, Berguna untuk Industri dan Kehidupan Sehari-hari

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |20:05 WIB
Guru Besar UI Temukan Alat Kendali Otomatis, Berguna untuk Industri dan Kehidupan Sehari-hari
Guru Besar UI temukan sistem kendali APC yang berfungsi untuk industri (Foto: UI)
A
A
A

JAKARTA - Guru Besar Tetap Fakultas Teknik UI (FTUI) Abdul Wahid membongkar potensi Advanced Process Control (APC) di Indonesia. Pasalnya, APC dinilai mampu menjadi celah riset bagi industri-industri di Tanah Air.

Hal tersebut dikatakan Abdul Wahid usai dikukuhkan menjadi Guru Besar Tetap FTUI oleh Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro dikutip, Jumat (1/9/2023). Sistem kendali tersebut berguna untuk kehidupan sehari-hari.

 BACA JUGA:

“Sistem kendali itu adalah sesuatu yang familiar di kehidupan sehari-hari yang dapat ditemukan di lampu lalu lintas; peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dua tabung, oven, dan microwave; bahkan di mainan anak-anak seperti mobil-mobilan yang dijalankan dengan menarik mundur rodanya,” ujar Abdul, Jumat (1/9/2023).

APC sendiri, kata Abdul, merupakan teknik kontrol yang sudah terjamin baik dan banyak digunakan di industri untuk meningkatkan efisiensi operasi unit proses. Menurut dia, ada empat APC utama, yaitu model predictive control (MPC), robust control, adaptive control, dan nonlinear control.

“Dari keempat APC itu, MPC dianggap sebagai ‘permata mahkota’ teori kendali karena mampu menghitung tindakan kendali yang optimal, tidak hanya berdasarkan pengukuran keadaan sesaat, tetapi juga respons proses yang diantisipasi,” ucapnya.

Menurut Abdul, MPC bukan merupakan hasil kerja teoretis yang sumbernya dari penelitian akademis, melainkan implementasi dari industri. Kendati demikian, pengembangan riset akademiknya melebihi aplikasinya di industri.

 BACA JUGA:

Ditambah lagi, revolusi big data yang saat ini terjadi di bidang sains, teknologi, dan masyarakat, akan menantang pemikiran peran data dalam kendali otomatis dan memotivasi penelitian intensif APC.

“Penelitian terkait APC ini perlu dilakukan mengingat besarnya peran APC di industri. Untuk meningkatkan pendapatan, industri tidak hanya memilih variabel bebas yang memungkinkan penyediaan produk dengan biaya rendah, tetapi juga perlu menggunakan kendali proses lanjutan (APC) seperti MPC. Oleh karena itu, harus ada jembatan untuk menyambungkan celah riset-industri,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/65/3179180/ui-Q2Hd_large.jpg
Universitas Indonesia Pastikan Tidak Ada Intervensi Politik di Kampus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement