Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Segini Gaji PNS Kementerian Keuangan

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:15 WIB
Segini Gaji PNS Kementerian Keuangan
Gaji PNS Kementerian Keuangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gaji PNS Kementerian Keuangan dibedakan berdasarkan golongan. Untuk kamu yang bercita-cita menjadi PNS di Kementerian Keuangan, intip dulu besaran gaji PNS di sana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran gaji PNS 2023 ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah. Perbedaannya ada pada golongannya.

BACA JUGA:

Alasan Kenapa PNS Diwajibkan Naik Garuda Indonesia saat Perjalanan Dinas 

Selain itu, ada pula besaran tunjangan yang berbeda diraih oleh sejumlah golongan. Berikut besaran gaji PNS Kemenkeu tahun 2023 dilansir dari berbagai sumber, Jumat (1/9/2023).

Gaji PNS Kementerian Keuangan

Golongan Besaran Gaji

I A Rp1.560.800-Rp2.335.800

I B Rp1.704.500-Rp2.472.900

I C Rp1.776.600-Rp2.557.500

I D Rp1.851.800-Rp2.686.500

II A Rp2.022.200 – Rp3.373.600

II B Rp2.208.400 – Rp3.516.300

II C Rp2.301.800 – Rp3.665.000

II D Rp2.399.200 – Rp3.820.000

III A Rp2.579.400 – Rp4.236.400

III B Rp2.688.500 – Rp4.415.600

III C Rp2.802.300 – Rp4.602.400

III D Rp2.920.800 – Rp4.797.000

IV A Rp3.044.300 – Rp5.000.000

IV B Rp3.173.100 – Rp5.211.500

IV C Rp3.307.300 – Rp5.431.900

IV D Rp3.447.200 – Rp5.661.700

IV E Rp3.593.100 – Rp5.901.200

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185314/cpns-FuSa_large.jpg
Daftar Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari untuk Jadi CPNS di Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/65/3185280/cpns-2PS0_large.jpg
10 Contoh Soal Profiling ASN dan Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184864/cpns-dOUy_large.jpg
Daftar Jurusan yang Paling Dibutuhkan di CPNS Kemenkeu 2026, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/624/3182340/cpns-rgEB_large.jpg
10 Kementerian Ini Butuh CPNS Lulusan SMA/SMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/65/3180751/pns-uyTU_large.jpg
Daftar 7 Jurusan Kuliah yang Berpeluang Besar dan Cepat Tembus PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/65/3162245/cpns-4Mzn_large.jpg
Ini Daftar Resmi Formasi CPNS 2025 di Pusat dan Daerah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement