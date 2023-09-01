Apa Itu Fotosintesis? Ini Penjelasannya

JAKARTA- Membahas apa itu fotosintesis yang merupakan salah satu mata pelajaraan saat sekolah. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan, alga dan beberapa bakteri untuk mengubah sinar matahari menjadi energi.

BACA JUGA: Lepasnya Wilayah Kekuasaan Mataram di Luar Pulau Jawa Pasca Sultan Agung Wafat

-Berikut ini penjelasan lengkap mengenai apa itu fotosintesis:

Prosesnya secara kimiawi mengubah karbon dioksida (CO2) dan air menjadi makanan (gula) dan oksigen. Reaksi kimia sering kali bergantung pada pigmen yang disebut klorofil, yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Fotosintesis juga menjadi alasan mengapa planet kita diselimuti atmosfer yang kaya oksigen.

Laju fotosintesis secara spesifik sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh karbon dioksida (CO2) air (H20), dan cahaya, tetapi juga ada faktor lain seperti suhu, umur daun, tahap pertumbuhan tanaman, translokasi karbohidrat, dan kadar fotosintat. Walaupun begitu yang menjadi faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung adalah karbon dioksida, air, dan cahaya.

Dalam fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap (siklus Calvin-Benson). Dinamakan reaksi terang sebab prosesnya membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya.

Secara keseluruhan fotosintesis tetap memerlukan cahaya, namun cahaya matahari yang diserap klorofil hanya digunakan pada reaksi terang.