Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Itu Fotosintesis? Ini Penjelasannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |15:23 WIB
Apa Itu Fotosintesis? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Membahas apa itu fotosintesis yang merupakan salah satu mata pelajaraan saat sekolah. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan, alga dan beberapa bakteri untuk mengubah sinar matahari menjadi energi.

-Berikut ini penjelasan lengkap mengenai apa itu fotosintesis:

Prosesnya secara kimiawi mengubah karbon dioksida (CO2) dan air menjadi makanan (gula) dan oksigen. Reaksi kimia sering kali bergantung pada pigmen yang disebut klorofil, yang memberi warna hijau pada tumbuhan. Fotosintesis juga menjadi alasan mengapa planet kita diselimuti atmosfer yang kaya oksigen.

Laju fotosintesis secara spesifik sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh karbon dioksida (CO2) air (H20), dan cahaya, tetapi juga ada faktor lain seperti suhu, umur daun, tahap pertumbuhan tanaman, translokasi karbohidrat, dan kadar fotosintat. Walaupun begitu yang menjadi faktor utama fotosintesis agar dapat berlangsung adalah karbon dioksida, air, dan cahaya.

Dalam fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap (siklus Calvin-Benson). Dinamakan reaksi terang sebab prosesnya membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya.

Secara keseluruhan fotosintesis tetap memerlukan cahaya, namun cahaya matahari yang diserap klorofil hanya digunakan pada reaksi terang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/624/3189417//libur_sekolah-zT7S_large.jpg
Libur Sekolah Desember 2025 Mulai Tanggal Berapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186582//prabowo_subianto-0anl_large.jpg
Prabowo Sebut Purbaya Bakal Makin Pusing tapi Masih Kuat: Aku Lihat Belum Botak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186562//presiden_prabowo_subianto-V8nf_large.png
Prabowo Tantang Menkeu Tambah Anggaran: Target Perbaikan Sekolah Melonjak Jadi 60 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460//mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380//dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392//sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement